Dólar recua de olho em equipe econômica

Após instabilidade e troca de sinais, o dólar se firmou em baixa e encerrou a sessão de terça-feira em queda forte, mas longe das mínimas da sessão. Operadores voltaram a relatar entrada de fluxo estrangeiro para ativos doméstico e desmonte de posições defensivas no mercado futuro de câmbio, em meio às expectativas para a transição de governo.

Já na reta final do pregão, o dólar tocou nova mínima, ao descer pontualmente até R$ 5,0866 (-1,545), quando o mercado digeria o primeiro pronunciamento público de Jair Bolsonaro após o segundo turno da eleição presidencial. Apesar de bloqueio de rodovias e eventuais turbulências, consolida-se a sensação de redução do risco político-institucional. As atenções se voltam à formação do futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mercado celebrou a indicação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) para comandar a equipe de transição do lado petista. Mas houve certo receio diante da informação de que o ex-ministro Aluizio Mercadante (PT) será o coordenador de Economia pela parte técnica.

Logo após a informação sobre Mercadante, o dólar reduziu bastante o ritmo de alta e não apenas ultrapassou novamente o nível de R$ 5,10 como tocou pontualmente a casa de R$ 5,13. No fim do dia, era cotado a R$ 5,1186, em queda de 0,92% - o que leva a baixa acumulada nos dois primeiros pregões após a eleição de Lula a 3,43%.

O recuo dos juros futuros visto durante boa parte da terça-feira perdeu força no fechamento dos negócios e, no fim da sessão regular, apenas a ponta longa ainda sustentava o movimento, com as demais perto da estabilidade. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou com taxa de 12,92%, de 12,91% na segunda-feira no ajuste, e a do DI para janeiro de 2025 passou de 11,70% para 11,69%. O DI para janeiro de 2027 encerrou com a taxa estável em 11,48%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 11,55%, de 11,58%.

Mesmo com protestos ainda interrompendo ou prejudicando o tráfego nas estradas brasileiras e os índices de ações em Nova York mostrando perdas na sessão, o Ibovespa manteve-se no positivo pelo segundo dia, mas ficou volátil durante a fala do presidente Jair Bolsonaro, no fim de tarde, sem pedido direto de desmobilização dos caminhoneiros e sem cumprimento ao vencedor da eleição para a presidência da República do último domingo.

Dessa forma, o Ibovespa chegou a subir menos de 1% na conclusão da fala de Bolsonaro, mas voltou a ganhar um pouco de terreno, logo em seguida, com a confirmação, pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que a transição de governo será iniciada, conforme prevê a lei. No início do curto pronunciamento do presidente, o Ibovespa chegou a acentuar máxima do dia ( 1,92%), aos 118.261,20 pontos, mas perdeu força logo depois, na conclusão da fala.

Assim, a referência da B3 fechou o dia em alta de 0,77%, aos 116.928,66 pontos, entre mínima de 115.547,46 e a máxima de 118.261,20 pontos, com abertura a 116.037,26 pontos. O giro seguiu forte, a R$ 36,9 bilhões, após ter chegado a R$ 47,2 bilhões, na segunda-feira. Na semana, o Ibovespa avança 2,09%, colocando os ganhos do ano a 11,55%.

Papéis do Banco do Brasil (ON 2,38%) e da Petrobras (ON 0,33%, PN 0,17%), estatais que haviam sofrido muito na segunda-feira com a confirmação da vitória de Lula na noite de domingo, tiveram alguma recuperação nesta terça-feira, em dia majoritariamente favorável às ações e aos setores de maior peso no Ibovespa.

Carrefour Brasil (-2,88%) figurou entre as ações que cederam terreno na sessão, atrás de Cielo (-7,73%), Hypera (-3,74%) e Totvs (-3,17%). Na ponta oposta, Copel ( 8,92%), CSN Mineração ( 7,58%), São Martinho ( 6,64%), IRB ( 6,38%) e Dexco ( 5,88%). Destaque também para Vale (ON 3,04%) e para as siderúrgicas, que mostraram ganhos até 4,64% (CSN ON).