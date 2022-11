Venda de veículos tem queda na comparação entre setembro e outubro

A venda de veículos leves e pesados fechou outubro com queda de 6,7% na comparação com setembro. Foram emplacadas 180,9 mil unidades no último mês, segundo dados baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Em relação a outubro de 2021, houve alta de 11,4%, número que confirma a recuperação do setor neste segundo semestre. Contudo não será fácil atingir crescimento neste ano, apesar das previsões da Anfavea (associação das montadoras).

A entidade tem mantido a projeção feita em julho e acredita que será possível avançar 1% em vendas na comparação ao ano passado.

Até agora, os 1,68 milhão de veículos emplacados no acumulado do ano representam uma queda de 3,2% na comparação com o mesmo período de 2021.

A Anfavea mantém a esperança de que, passado o período eleitoral, os meses de novembro e dezembro registrem resultados vultosos e garantam o crescimento. Mas há a Copa do Mundo no meio do caminho, além das dificuldades geradas pelo crédito caro.

Segundo a consultoria Bright, especializada no setor automotivo, Minas Gerais segue se destacando no mercado nacional. Em outubro, o estado respondeu por 27% da comercialização de veículos leves no país.

A explicação, de acordo com a consultoria, está no ritmo acelerado das vendas diretas. A locadora Localiza, por exemplo, tem sede em Belo Horizonte.

O carro mais vendido do último mês foi o hatch compacto Hyundai HB20. O modelo, que é produzido em Piracicaba (interior de São Paulo), teve 9.066 unidades emplacadas em outubro, segundo cálculo divulgado pela consultoria Jato Dynamics. Em seguida aparecem Chevrolet Tracker (8.496) e Fiat Strada (8.046).

Os dados de produção serão divulgados pela Anfavea na terça (8), durante a edição 2022 da Fenatran. A principal feira nacional do setor de transporte vai exibir os caminhões e os ônibus que começam a chegar ao mercado.

A nova leva de produtos estreia já adequada ao padrão Euro 6 de controle de poluentes e de gás carbônico, adotado na Europa em 2016. A norma equivale à oitava fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores).