Canoas Shopping oferece opções de diversões para toda a família no Feriado

Neste feriado de Finados (02), o Canoas Shopping vai funcionar em horário especial, com a Praça de Alimentação aberta das 11h30min às 22h e lojas e quiosques, das 14h às 20h. Já na Praça de Eventos Guilherme Schell, o Circuito Kids vai animar meninos e meninas. A atração tem uma proposta única de circuito, com piscina de bolinhas, escorregadores e brinquedos infláveis.

Na Praça de Alimentação, o Toy Land conta com brincadeiras temáticas para animar a criançada. A loja dispõe de diversas atividades, como cama elástica e jogos eletrônicos. E no estacionamento externo está o Planet Park, com 15 atrações para a diversão da família inteira. Horários e valores estão disponíveis no site https://canoasshopping.com.br.

Serviço:

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de Alimentação: das 11h30min às 22h

Circuito Kids: das 12h às 21h

Toy Land: das 12h às 22h

Planet Park: das 14h às 22h30min

Endereço do Canoas Shopping: Avenida Guilherme Schell, 6750, Centro de Canoas