Associação de farmácias faz road show em Porto Alegre

Porto Alegre encerra a temporada de 2022 do Road Show Care Center, programa de capacitação para farmacêuticos promovido pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). O encontro acontecerá nesta sexta-feira (4), na área de eventos da Sogipa (rua Barão do Cotegipe, nº 415). A expectativa é reunir em torno de 450 farmacêuticos.

A entidade prevê terminar o ano com mais de 5 mil profissionais qualificados. Antes da capital gaúcha, o road show passou por cinco capitais – incluindo Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Curitiba.

Os road shows foram concebidos em 2016, como programas de capacitação itinerantes voltados para farmacêuticos. Já percorreram nove cidades brasileiras e beneficiaram mais de 31 mil profissionais. “Queremos democratizar o acesso a conhecimentos entre os farmacêuticos, que se tornaram protagonistas na atenção em saúde durante a pandemia e precisam estar atualizados para abraçar esse novo patamar na carreira”, argumenta Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma.

Barreto conduzirá a abertura do evento, a partir de 13h. A programação técnica se estenderá até 19h. “Procuramos mudar o formato deste ano, com a ideia de agregar à agenda pautas de cunho comportamental, o que inclui a participação de um coaching de desenvolvimento de projetos. Também queremos oferecer mais entretenimento e estimular a integração, com apoio do comediante de stand-up e influencer local Rafael Ritta”, completa.