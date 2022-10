Fernando de Noronha vai ganhar usina solar flutuante

Uma usina solar fotovoltaica flutuante será instalada pela empresa Neoenergia no espelho d’água do Açude do Xaréu, no arquipélago de Fernando de Noronha. O açude tem área de cerca de 4.400 metros quadrados e pertence à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), maior consumidora de energia da ilha.