Febraban abre período de negociação nacional de dívidas bancárias

Entre os dias 1º e 30 de novembro ocorre o tradicional Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o País. A iniciativa busca ajudar o consumidor a fazer a melhor negociação das dívidas com os bancos e reequilibrar as finanças.

Para participar da campanha o interessado deve acessar a página da ação. Nela, o consumidor encontra orientações sobre como organizar as finanças e conseguir negociar a dívida em atraso, além de ter acesso aos canais diretos dos bancos e à plataforma de mediação ConsumidorGovBr, sistema criado pela Senacon, que conta com a adesão de mais de 160 instituições financeiras. O banco tem o prazo de 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta.

Na página do mutirão também é possível consultar o Registrato, sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a lista de dívidas em seu nome junto às instituições financeiras. “Os mutirões de renegociação das dívidas já fazem parte do nosso calendário anual, como um esforço permanente do setor para beneficiar os consumidores e ajudá-los a equilibrar suas finanças. Além da renegociação das dívidas, o consumidor tem acesso à plataforma de educação financeira com informações relevantes e de fácil compreensão, para que ele evite o endividamento de risco e melhore a sua vida financeira”, afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Podem participar do mutirão pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. Segundo a entidade, chega a mais de 22 milhões o volume total de contratos em atraso repactuados no período da pandemia, entre 2020 e 2022, que superam R$ 1,1 trilhão de saldo negociado.