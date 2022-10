Exportações de componentes para couro e calçados somam US$ 331,9 milhões no País

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) apontam que, entre janeiro e setembro deste ano, o setor exportou o equivalente a US$ 331,9 milhões, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado e 21% a mais do que no intervalo correspondente na pré-pandemia, em 2019. Segregando apenas o mês de setembro, as exportações de componentes geraram US$ 40,13 milhões, 36% mais do que no mês correspondente de 2021.

O gestor de Mercado Internacional da Assintecal, Luiz Ribas Júnior, destaca que as exportações para os países da América Latina vêm sendo determinantes para os resultados positivos. “Hoje, dos dez principais destinos de componentes no exterior, seis são da América Latina”, comenta.

Além dos vizinhos latino-americanos, que vêm substituindo importações da China por brasileiras para fugir dos altos custos com fretes, destaque também para os embarques para os Estados Unidos, país que assumiu o quarto posto entre os principais destinos internacionais. “A média do crescimento das exportações para América Latina e Estados Unidos é de quase 37%, bastante superior ao crescimento geral (+22%)”, frisa o gestor.

O principal destino dos componentes para calçados no período de janeiro a setembro foi a Argentina. No intervalo, foram embarcados para lá o equivalente a US$ 71,9 mihões, 42% a mais do que no mesmo período do ano passado. O segundo destino das exportações do setor foi a China, que entre janeiro e setembro importou o equivalente a US$ 65,35 milhões, a maior parte em produtos químicos para couros. O resultado é 1% superior ao registrado no mesmo ínterim de 2021. Já o terceiro maior comprador de componentes verde-amarelos foi Portugal (US$ 44,13 milhões e crescimento de 48% ante 2021) e o quarto, os Estados Unidos (US$ 8,5 milhões e crescimento de 58% ante 2021).

O Rio Grande do Sul segue sendo o principal exportador de componentes do Brasil. Entre janeiro e setembro, partiram das fábricas gaúchas rumo ao exterior o equivalente a US$ 181,4 milhões, 15% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Atualmente, o Estado responde por quase 55% das exportações totais do segmento.

O segundo estado exportador do período foi São Paulo, de onde partiram o equivalente a US$ 38 milhões, 39% a mais do que no mesmo ínterim de 2021. Na sequência do ranking, aparecem a Bahia (US$ 26 milhões, 40% a mais do que no mesmo período do ano passado) e o Ceará (US$ 20,87 milhões, 48% de crescimento ante 2021).

O material mais exportado pelo setor foi produtos químicos para couros (US$ 153,4 milhões, alta de 16% em relação ao mesmo período do ano passado). Na sequência apareceram os cabedais (US$ 88,3 milhões e crescimento de 17%), os produtos químicos para calçados/adesivos (US$ 38,22 milhões e crescimento de 36%) e os solados (US$ 21,69 milhões e crescimento de 47%).