Fiergs vai propor a criação do Ministério da Indústria

A criação do Ministério da Indústria será proposto pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), na montagem do novo governo federal. Em nota divulgada nesta segunda-feira (31), a entidade afirma que a criação do ministério é necessária em função da centralidade que este setor tem em qualquer processo de desenvolvimento.

A proposta, segundo a Fiergs, surgiu a partir da eleição de domingo que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, para um terceiro mandato. Ainda, segundo a entidade, a eleição para presidente mostrou duas metades quase exatas percentualmente do eleitorado brasileiro, realidade reproduzida também no Legislativo Federal, e que o presidente eleito terá que governar para a unificação do País. “Portanto, esperamos que o novo Executivo entenda que suas decisões estarão democraticamente validadas se forem ao encontro da sociedade como um todo. Defendemos, também, que o Brasil precisa continuar crescendo. Não podemos interromper essa linha de crescimento que hoje já superou as perdas da pandemia da Covid-19, apresentando indicadores muito favoráveis”, diz a Fiergs.

Em relação ao resultado do Rio Grande do Sul, a Federação lembra que sempre teve uma interlocução muito boa com o governador Eduardo Leite. No pior momento da pandemia, destaca, a indústria gaúcha conseguiu dialogar e o governador foi sensível às características do setor, liberando as operações das fábricas em 75% mesmo durante a aplicação da “bandeira preta”, a modalidade utilizada na época atribuindo bandeiras de cores diferentes aos respectivos estágios da pandemia. A entidade defende, assim, “o devido apoio à indústria e a valorização dos industriais”.

Outro fato ressaltado pela Fiergs é em relação à prioridade à educação de qualidade no Estado, expressada por Leite em suas primeiras declarações, algo que a entidade já vem trabalhando. “Em resumo, para 2023, a Federação propõe: Educação + Indústria = Desenvolvimento”.