Dólar sobe com ajustes após vitória de Lula e por cautela em NY

O dólar opera em forte alta ante o real na manhã desta segunda-feira (31), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência do Brasil neste domingo e em cenário de cautela nos mercados norte-americano. Muitos investidores que vinham apostando na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão ajustando posições compradas. No foco estão as sinalizações sobre como o novo governo Lula será conduzido, o nome para o ministério da Economia e os planos econômicos e fiscais. O mercado ficará atento ainda a eventual manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que não contestou o resultado das urnas, por enquanto.

As negociações de um pacote fiscal vão concentrar as atenções na transição de governo de Lula. O foco central inicial na agenda econômica de Lula é refazer o orçamento e acomodar os principais compromissos assumidos por Lula durante a campanha. Além do programa Farmácia Popular, a recomposição mais urgente é a do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que paga os subsídios às classes de renda mais baixa na habitação. A verba para a moradia da população mais pobre caiu de R$ 665 milhões para apenas R$ 34 milhões no projeto de orçamento de 2023.O pacote para as contas públicas envolve um acordo político para a aprovação do projeto de orçamento de 2023 e dependerá também da definição do tamanho de uma licença para gastar (chamada no mercado de waiver) até a aprovação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos.

Lá fora, a moeda americana e os retornos dos Treasuries avançam, enquanto os índices futuros das Bolsas de Nova York recuam com investidores na expectativa por nova elevação de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) na quarta-feira.

A queda dos preços do petróleo e do minério de ferro pesa também contra o real e outras divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior. Os investidores reagem à leitura fraca do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China, inclusive da indústria do país, o que sugere demanda contida por commodities. As políticas para conter a covid-19 ainda são apontadas como fator que pesa na atividade chinesa.

Na Europa, as bolsas sobem na maioria, enquanto o euro e a libra recuam ante o dólar nesta manhã, com reunião monetária do Banco da Inglaterra, na quinta-feira, no radar em meio a expectativas de elevação de juros também. Investidores repercutem ainda o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro, que avançou 10,7% em outubro na comparação anual, acima da previsão de alta de 10,0%. Já o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo, ante expectativa de alta de 0,1%. As vendas no varejo da Alemanha cresceram 0,9% em setembro, na comparação com agosto, contrariando a previsão de queda de 0,5%.

A agenda externa traz ainda o relatório de empregos payroll dos Estados Unidos, na sexta-feira.

O boletim Focus divulgado mais cedo mostra redução das expectativas para IPCA de 2022, mas manutenção das estimativas para inflação em 2023 e 2024.

Há pouco, a Petrobras informou que fará emissão R$ 1,8 bi em notas comerciais que terão lastro de Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI).

No câmbio, em dia de definição da última taxa Ptax de outubro, a alta do dólar é limitada pela defesa de interesses técnicos de fim de mês, segundo operadores.

Às 9h36, o dólar à vista subia 0,55%, a R$ 5,330. O dólar para dezembro, contrato mais negociado a partir de hoje, ganhava 0,54%, a R$ 5,3645.