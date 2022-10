Dólar avança 2,96% na semana e vai a R$ 5,30

Após tocar o nível de R$ 5,38 já na abertura do pregão e trabalhar em alta firme pela manhã de sexta-feira, o dólar à vista perdeu fôlego ao longo da tarde e, com um tombo na reta final dos negócios, encerrou a sessão em baixa de 0,12%, cotado a R$ 5,3004 (mínima do dia). Com valorização em três dos últimos cinco pregões, o dólar fechou a semana no mercado doméstico de câmbio com ganhos de 2,96%, o que faz do real a moeda de pior desempenho divisas de emergentes no período.

Segundo operadores, a formação da taxa de câmbio no mercado à vista foi muito influenciada pelo tombo da divisa no mercado futuro, em razão de fatores técnicos típicos de encerramento de mês. Às vésperas da formação da última Ptax de outubro e da rolagem de posições, na segunda-feira, o contrato de dólar futuro para novembro - principal termômetro do apetite por negócios - teve giro forte, acima de US$ 18 bilhões.

Entusiasta da moeda brasileira, o economista-chefe do Instituto Finanças Internacionais (IIF), Robin Brooks, observa que esta é a primeira semana em 2022 na qual o real apresenta performance inferior a de seus pares. "Com as pesquisas apertadas, os mercados começam a se preocupar com o risco de transição e de contestação do resultado", afirma Brooks, no Twitter. "Colocamos o prêmio de risco eleitoral ao redor de 10%. Portanto, com um resultado ordeiro, podemos ver o dólar vir bem abaixo dos R$ 5,00".

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou em 12,965%, de 12,958% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2025 passou de 11,83% para 11,82%. A do DI para janeiro de 2027 encerrou na mínima de 11,65%, de 11,66%.

A última sessão antes do segundo turno da eleição presidencial, e a penúltima do mês, como era de se esperar foi marcada por cautela, com o Ibovespa desconectado do bom humor externo, que resultou em ganhos acima de 2% para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq no fechamento de sexta-feira em Nova York. Aqui, além da incerteza eleitoral - que no pior cenário, de eventual contestação do resultado, estendería-se por um "terceiro turno" -, o balanço trimestral da Vale, divulgado na quinta à noite, pressionou as ações da mineradora (ON -4,88%) no encerramento da semana. No intervalo, o Ibovespa acumulou perda de 4,49%, após ganho de 7,01% na anterior.

O índice ficou bem perto de zerar as perdas do dia perto do encerramento, ao fechar em baixa de 0,09%, a 114.539,05 pontos, entre mínima de 113.336,06 e máxima de 114.712,07 pontos, com abertura a 114.636,18 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 31 bilhões. No mês, o Ibovespa avança 4,09%, com ganhos no ano a 9,27%.

O CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, afirmou que o terceiro trimestre mudou as perspectivas da companhia. "Foi bem sólido com relação à produção, custo em linha, frete também. Enfim, foi um pouco frustrante em relação a questões contemporâneas, mas estamos indo bem nas variáveis que a gente controla, como custo", disse.

A queda sustentada nos preços do minério de ferro, em meio ao enfraquecimento do ritmo de atividade econômica da China, produz efeito também sobre as ações do setor de siderurgia, que operou em forte retração nesta sexta-feira, com destaque para CSN (ON -5,74%). A falta de relaxamento na política de Covid-zero no país asiático tem afetado diretamente os preços e a demanda por materiais básicos, pressionando as ações das empresas do setor.

O dia também foi negativo para Petrobras (ON -1,51%, PN -1,18%), com o petróleo em baixa superior a 1% na sessão, levemente positiva para os grandes bancos (Itaú PN 0,78%, Bradesco ON 0,74%), o que ajudou a conter as perdas do Ibovespa. Na ponta positiva na sessão, destaque para Méliuz ( 8,33%), Cogna ( 5,30%), Americanas ( 4,84%) e Sul América ( 4,40%). No lado oposto, além de CSN (-5,74%) e Vale (-4,88%), destaque também para Usiminas (-4,17%), Gerdau (PN -3,65%) e Bradespar (-3,32%).

Apesar do viés negativo que prevaleceu a última sessão da semana, o Ibovespa conseguiu manter a linha dos 114 mil pontos.