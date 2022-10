Reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste têm a melhor previsão de nível para novembro desde 2011

O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO), com as projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a semana de 29 de outubro a 4 de novembro, indica que a Energia Armazenada (EAR) no subsistema Sudeste/Centro-Oeste (onde se concentram os principais reservatórios hidrelétricos do Brasil) ao final de novembro deve ser de 49,9%. Este patamar não era atingido no período há mais de dez anos, quando registrou 57% em 2011.

As demais regiões têm cenários similares. O Sul tem previsão de encerrar novembro com 83,4%, maior percentual desde 2015 (96,7%). O Nordeste, com 56,6%, pode ter o melhor novembro desde 2009 (61,6%) e a região Norte, com a projeção de EAR em 50,3%, apresenta a melhor perspectiva para o período também desde 2011 (50,8%). O Custo Marginal de Operação (CMO) que, na semana anterior, estava em R$ 3,02 está zerado em todos os subsistemas. A última vez que o indicador registrou o mesmo valor nulo foi em maio deste ano.

A estimativa para a Energia Natural Afluente (ENA) em 30 de novembro no subsistema Sudeste/Centro-Oeste é de 96% da Média de Longo Termo (MLT), mesmo percentual indicado para a região Sul no período. A ENA prevista para o Norte e para o Nordeste, considerando a mesma data, é de 173% e 45% da MLT, respectivamente.

A projeção de carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) para novembro é de 69.926 MWmed, redução de 0,6%. O Sudeste/Centro-Oeste tem um cenário de estabilidade com 39.941 MWmed. Para as regiões Sul e Nordeste, as reduções esperadas são de 5,7% (11.590 MWmed) e de 2,7% (11.601 MWmed). O subsistema Norte, na contramão dos demais, apresenta perspectiva de aumento: 6.794 MWmed, patamar 10,1% maior. Todos os dados consideram como parâmetro o mesmo período do ano passado.