Aneel aciona bandeira verde para o mês de novembro

A bandeira verde será acionada para todos os consumidores brasileiros no Sistema Interligado Nacional em novembro, confirmou nesta sexta-feira (28) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O diretor-geral do órgão regulador do setor elétrico, Sandoval Feitosa, destacou que a bandeira tarifária para o mês confirma as projeções realizadas pela agência em junho, quando aprovou a revisão dos valores das bandeiras.

Na oportunidade, a Aneel destacou que, apesar da elevação dos adicionais, os modelos da agência indicavam elevada probabilidade de bandeira verde até o fim do ano. As projeções se confirmaram e hoje é possível afirmar, com grande segurança, de que a bandeira seguirá verde até o fim do ano.

A bandeira verde implica custo adicional zero para os consumidores e reflete um nível confortável dos reservatórios hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional (SIN), com aproximadamente 56% de armazenamento ao final de outubro, quando se aproxima o término do fim do período seco.

A conjuntura favorável de oferta de eletricidade resulta em elevada contribuição da geração hidrelétrica para o atendimento à demanda, sem a necessidade de acionamento de recursos adicionais de origem termelétrico, mais caros e poluentes.