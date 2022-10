Setor calçadista registra melhor resultado na geração de emprego em sete anos

Dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência e divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, no mês de setembro, a indústria calçadista gerou 4,54 mil postos na atividade, somando 44,4 mil empregos gerados entre janeiro e setembro deste ano. Com isso, o setor soma, em todo o Brasil, 310,64 mil empregos diretos, 14,2% mais do que no mesmo período do ano passado. Nesse cenário, o Rio Grande do Sul se consolida como o maior empregador do País.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o setor soma a melhor performance em geração de empregos desde setembro de 2015. “A indústria calçadista, embalada principalmente pelas exportações, vem recuperando rapidamente os níveis de emprego e já está gerando 10% mais empregos do que no mesmo período da pré-pandemia, em 2019”, comemora o executivo. Entre janeiro e setembro, conforme dados elaborados pela Abicalçados, as exportações de calçados somaram US$ 990 milhões, 60% mais do que no mesmo período do ano passado.

O Rio Grande do Sul, entre janeiro e setembro, gerou 9,47 mil postos de trabalho na indústria calçadista, encerrando o mês de setembro com 85,32 mil pessoas empregadas na atividade, 11,3% a mais do que no mesmo período do ano passado. O setor calçadista no Rio Grande do Sul responde por 27,5% dos empregos brasileiros gerados na atividade.

O segundo estado que mais emprega na atividade calçadista é o Ceará, que entre janeiro e setembro gerou 9,15 mil empregos, somando um total de 70,66 mil pessoas empregadas na atividade, 12,8% mais do que no mesmo intervalo de 2021. O terceiro empregador a Bahia, que gerou no período 8,65 mil postos de trabalho. Com isso, a indústria calçadista baiana soma um total de 44,34 mil pessoas empregadas na atividade, 27% mais do que no mesmo período do ano passado. Já o quarto maior empregador do setor é São Paulo, que entre janeiro e setembro consolidou 7,57 mil empregos, somando um total de 36,38 mil pessoas empregadas na atividade, 16,7% mais do que no mesmo período de 2021.

A tendência de crescimento do setor também se estende às exportações de calçados no período. Dados da Abicalçados apontam que, entre janeiro e setembro, os embarques somaram 107,9 milhões de pares, que geraram US$ 990,35 milhões, resultados superiores tanto em volume (+25%) quanto em receita (+60%) em relação ao mesmo período do ano passado. O valor gerado já supera o registrado em todo o ano de 2021 - quando as exportações geraram US$ 900 milhões. Segregando apenas o mês de setembro, foram embarcados 10,33 milhões de pares por US$ 109,45 milhões, resultado inferior em volume (-6%) e superior em receita (+42%) em relação ao mês correspondente do ano passado.

O principal destino das exportações de calçados brasileiros, entre janeiro e setembro, foi os Estados Unidos, seguido por Argentina e França, e o Rio Grande do Sul, com 33,18 milhões de pares embarcados até setembro, pelos quais foram pagos US$ 471,83 milhões, incrementos tanto em volume (+49,7%) quanto em receita (+73,3%) em relação ao mesmo intervalo do ano passado.