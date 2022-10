Mais da metade dos pequenos negócios gaúchos têm estabilidade no faturamento

Mais da metade dos pequenos negócios gaúchos, 55%, registram estabilidade no faturamento, de acordo com informações do Sebrae RS. Segundo a mais recente Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios da entidade, o indicador atingiu o maior percentual da série em 2022. Além disso, a proporção de empresas que sinalizaram queda no faturamento em relação ao mês anterior caiu quatro pontos percentuais, passando de 22% para 18%.

O estudo indicou ainda o crescimento de cinco pontos percentuais no número de empresas que estão indo bem e devem se manter ativas nos próximos meses (44%), também maior patamar da série neste ano. O cenário positivo também é corroborado pela queda do número de empresas que apresentam dificuldade de se manter funcionais: 14% dos empreendedores, também o menor percentual do ano.

"Desde o começo do ano temos percebido que as empresas vêm apresentando indicadores cada vez mais positivos, ainda que o avanço seja gradual. Este comportamento importante para o crescimento da economia gaúcha, e sinaliza a possibilidade concreta de um final de ano positivo para os empreendedores", destaca o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.

A pesquisa também mostrou que necessidade de obtenção de crédito também apontou pontos positivos, embora apenas 17% dos pequenos negócios buscaram tal recurso, oito pontos percentuais a menos que o mês anterior (agosto) e, também, o menor índice desde janeiro, quando 38% dos empresários gaúchos foram em busca de financiamento. Além disso, pela primeira vez no ano, o principal motivo para a busca de crédito foi a compra de estoque e matéria-prima, e não a quitação de dívidas, dado que confirma a tendência de crescimento dos negócios.

Em sua 27ª edição, a pesquisa elaborada pelo Sebrae RS foi realizada entre os dias 22 de setembro e 12 de outubro, e contemplou empreendedores de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e os Microempreendedores Individuais (MEI) gaúchos.