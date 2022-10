Comércio gaúcho projeta um incremento de até 15% nas vendas de Halloween

Celebração tradicional norte-americana, o Halloween caiu no gosto dos brasileiros. Nesta onda, a indústria e o comércio nacional incrementam as prateleiras com produtos temáticos. Sondagem realizada pela Federação Varejista do Estado com lojistas do segmento e Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) do Rio Grande do Sul estima um crescimento de 12% a 15% na venda de fantasias, guloseimas e adereços para o Dia das Bruxas, na comparação com o ano passado. No Brasil, a festa saiu dos ambientes escolares e ganhou espaços até nos mais sisudos meios empresariais.

Para o presidente da entidade, Ivonei Pioner, as datas comemorativas são extremamente importantes para a movimentação do comércio. E o Halloween é uma destas oportunidades, especialmente entre as crianças e os jovens. Neste período, salienta, “temos eventos em escolas e muitas festas. Isso gera consumo de fantasias, de cosméticos, de doces, comidas e bebidas. As pessoas, ainda mais no pós-pandemia, celebram cada data como um momento de curtir e aproveitar a vida”, analisa.

Na avaliação da federação, com a retomada de todas as atividades econômicas desde o início do ano, a confiança dos comerciantes vêm crescendo, juntamente com as vendas. A festa junina pode ser um ótimo indicativo, pois de acordo com a pesquisa feita pela Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas (Asbrafe), 85% das empresas apontaram que as vendas foram melhores do que em 2021.

A aposta na festividade importada anima também a indústria, que vem produzindo produtos exclusivos para o Halloween. De acordo com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Longo, há um crescente acréscimo na quantidade de artigos temáticos e de embalagens exclusivas, “especialmente nas guloseimas”.

Exemplo disso é Docile, fábrica de doces de Lajeado que há dois anos trabalha com artigos especiais para o Dia das Bruxas. Segundo o diretor Comercial/Trade da empresa, Sílvio Baroni, as vendas desta linha devem superar em 72% às de 2021, quando 3 milhões de unidades foram comercializadas.

“Em 2020, lançamos o fantasminha de goma e trabalhamos com três itens. No ano seguinte, incluímos a abóbora de goma, um pouco mais azedinha, e o marshmallow pinta-língua. Esses sucessos estão de volta na linha de 2022, que tem também dentinhos de vampiro”, detalha o dirigente. Ele acrescenta que, em apenas três anos, a fábrica se tornou referência do segmento de guloseimas para esta data. “Hoje somos procurados para fazer as ativações em pontos de vendas. Estamos em mais de 1,1 mil lojas em todo o Brasil”, ressalta.

Os restaurantes e confeitarias também agregou a comemoração no seu calendário de eventos. É o caso da Rocambolo, de Porto Alegre, que prevê vender 50% mais do cardápio de Halloween. Uma das sócias-proprietárias da loja localizada no bairro Santa Cecília, Letícia Cordeiro, conta que o menu especial foi uma solicitação dos próprios clientes. “A data já figura entre as nossas Top 5 de vendas no ano. Para isso, incluímos receitas temáticas, como a cheesecake de abóbora e o bolo de chocolate branco com pimenta. Trabalhamos ainda com biscoitos em formatos de fantasmas, bruxas, entre outros, e uma empada de abóbora”, destaca.

Além das gostosuras, as travessuras ultrapassaram as festas à fantasia e viraram artigos divertidos para o dia a dia. O diretor de franquias da Lupo, Rogério Guimarães, aposta na comercialização de 2,5 milhões de unidades dos dez modelos de meias elaboradas para esta comemoração. De acordo com a gerente de produtos da Lupo, Estela Pacheco, a empresa começou a fabricar alguns produtos exclusivos no ano passado. O sucesso foi tanto que para este foi elaborada uma linha inteira dedicada à data.

“A ideia foi reunir diversos elementos característicos do Halloween de uma forma lúdica, como as caveiras, abóboras risonhas, corvos feiticeiros e morcegos bruxos. Para tornar a coleção ainda mais interessante, adicionamos o fio de luminescência que faz com que as meias brilhem no escuro depois de serem expostas a luz solar ou luz fria, despertando ainda mais interesse nos nossos consumidores, que sempre esperam ser surpreendidos”, detalha Estela.