Alíquotas do IPVA 2023 manterão índices do ano passado

As alíquotas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 no Rio Grande do Sul terão os mesmos índices aplicados em 2022. As alíquotas são de 3% sobre o valor de mercado dos automóveis de passeio e camionetes; 2% para as motocicletas; e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus, automóveis e camionetes para locação. As informações são da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

O que vem ocorrendo desde 2020, segundo esclarece o órgão, é uma valorização dos veículos no mercado nacional e internacional. No Brasil, a crise econômica teve efeitos sobre a produção de veículos novos, impactada também pelo preço da energia e cotação do dólar. Muitos itens automotivos dependem de importação e houve falta recorrente de insumos, inclusive criando fila de espera de compradores.

Com a oferta menor de veículos novos, houve maior procura pelos usados e, consequentemente, aumento de preços, o que se repete em todos os Estados. Essa variação de preços é expressa pela Tabela Fipe, referência em todo o País para o preço de veículos, sobre a qual não há nenhuma ingerência do governo gaúcho. Estados usam a Fipe como referência e aplicam suas alíquotas de IPVA sobre esses valores e, portanto, estão sujeitos à oscilação.

O fato de a tabela ter aumentado acima da inflação causará atualização da base de cálculo dos veículos. Mas isso é uma situação de mercado, assim como ocorre com a inflação de diversos preços, e não por iniciativa do governo do Estado. Não há como afirmar, neste momento, qual o impacto de eventual atualização dos valores de referência de preço do veículo pela Fipe e como se refletirá no imposto de cada tipo de veículo: carros, motos, ônibus e caminhões.

A Sefaz informa ainda que vem adotando medidas compensatórias a essa variação, e que ainda não concluiu os estudos sobre os descontos a serem concedidos neste ano. No entanto, garante que será mantida a possibilidade de parcelamento em até seis vezes.

As alíquotas de IPVA do RS situam-se nos valores médios, como na maioria dos Estados. No caso de automóveis, por exemplo, a alíquota no RS é de 3% sobre o valor do veículo, sendo menor do que no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul e no Paraná (3,5%), também abaixo de Goiás (3,75%) e do que em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, onde as alíquotas são de 4%. A metade da arrecadação de IPVA pertence ao Estado e outros 50% são das prefeituras.

O calendário de pagamento do IPVA ainda não está definido e deve ser divulgado em novembro.