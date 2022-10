Negócios na Praça da Alfândega se preparam para a Feira do Livro

Por volta das 14h desta quarta-feira (26), em frente ao Boteco do Porto, no coração da Praça da Alfândega, um diálogo entre os funcionários terminou com "vamos precisar fazer escala entre a equipe para o começo da feira." "A feira" é a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre , que começa nesta sexta-feira (28). Mais tarde, em uma conversa com o proprietário do local, Jorge Lopes, a reportagem ficou sabendo que a expectativa de movimentação e negócios é alta. "A Feira do Livro está completa esse ano. Tenho meu depósito aqui e já loquei mais um para acondicionar as bebidas. Estamos com dois caminhões de cerveja, só para começar", disse.

O horário de funcionamento também vai ser estendido. "Vamos começar às 8h e não tem hora para fechar", garantiu. Durante a feira, os 12 funcionários estarão trabalhando ao mesmo tempo para suprir a demanda. "E para quem quiser vai ter um sambão nos finais de semana", convidou. Assim como o Boteco do Porto, a banca de artesanato da chilena Jaqueline Cerpa também espera pelo movimento da Feira do Livro. "Para nós, é melhor que Natal, pois é um público diferente que vem para a praça e acaba comprando nas bancas de artesanato. Eu também incentivo todo mundo a comprar na feira seus livros. Os meus compro aqui nessa época", disse ela, que agora anda envolvida com leituras de José Saramago.

Apesar disso, Jaqueline considera que em 24 anos de trabalho na Praça da Alfândega, a feira já teve momentos melhores. "Hoje está bem menor. Tenho a impressão de que, como temos muitas feiras no resto do Estado, a de Porto Alegre já não é mais tão importante. Antes vinham mais nomes de peso, atraía mais pessoas", refletiu. A redução da Feira do Livro também acompanha a percepção do proprietário da Revistaria Alfândega, Adão Portela, que tem seu negócio há 15 anos na praça, de que as pessoas, pelo menos as que circulam pela região, não estão lendo tanto no dia a dia.

"Antes eu vendia muitos livros e revistas aqui na banca, tivemos que nos adaptar, porque comprar livros tornou-se raro", conjecturou. Reformada há pouco tempo, a banca agora aposta em comidas e cafés e na venda de artefatos de tecnologia. Portela confirma que estarão abertos durante o domingo na feira. O movimento e as vendas, segundo ele, aumentam muito, quase 30%. "Para nós é muito bom, parece um momento em que as pessoas se reúnem para curtir a cidade, o centro, os livros. Isso é demais, vejo muitos jovens", comentou.

Nem sempre o aumento do público reflete nas vendas dos comerciantes, como no caso da banca de mel da Associação de Apicultores, há 32 anos no local. No entanto, a colaboradora Lucélia Nunes acredita que é um bom momento para divulgar o trabalho da associação. "Muitas pessoas que passam por aqui na feira não conhecem nosso trabalho. É uma oportunidade. Este ano vamos participar aos finais de semana", afirmou.

O mesmo acontece com a cadeira da engraxate Vera Regina, que trabalha há 18 anos na função. Como cidadã, ela afirma "amar a feira e adorar ver gente junta, além de conhecer novos clientes". Por outro lado, Vera analisa que, para os seus negócios, a feira não é assim tão boa. "Esse ano vou tentar isolar um pouco meu espaço, porque meus clientes antigos se afastam nesta época por conta do movimento intenso." Na feira, os clientes novos não costumam virar fiéis. "Mas eu gosto muito da feira do livro. Os que ficam curiosos comigo na feira são as crianças que chegam com escolas. Elas falam: olha, uma engraxate", riu ao pontar para os materiais de trabalho. Dos expositores deste ano, ela pretende comprar O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus.

E falando em crianças, a loja Brinkare, especializada na venda de brinquedos, já está pensando em algumas estratégias para conversar melhor com o público infantil da feira. "Depois do dia das crianças, até o Natal, não é comum que os pais comprem muitos brinquedos. Quando trazem os filhos na feira é com o objetivo específico de incentivar a leitura", explicou Tatiana Alf, supervisora do estabelecimento. Para tentar aumentar as vendas, ela conta que a equipe está colocando os jogos educativos mais à vista e convidando, por meio do Instagram, para que as famílias conheçam jogos de tabuleiros. "Quando o público da feira compra algo da gente é com esse viés", sintetizou.

Trabalhando há cinco meses na Praça da Alfândega, o pintor José Carlos Vidal, conhecido como JCwidall, diz que pretende participar da Feira do Livro. "É uma forma das pessoas conhecerem minha arte. Vem muita gente de outros estados, já até conheci alguns", contou. Além de colecionar quadrinhos e estar sempre visitando os estandes dos livreiros, ele também disse que a feira pode ser uma inspiração para suas obras de cunho mais surrealistas. "Os médicos adoram", ressaltou. Para outros públicos, ele, que gosta de pintar na rua, pretende apresentar seus retratos mais realistas. "Estou com uma boa expectativa para o evento, aumenta o movimento, as pessoas param para falar comigo, me seguem nas redes sociais", entusiasmou-se.