Federasul celebra 95 anos de atuação com homenagens

Em comemoração ao aniversário de 95 anos, a Federasul aproveitou para fazer uma homenagem a sete ex-presidentes da entidade em reunião-almoço do tradicional evento Tá na Mesa. Além de saudar os ex-dirigentes na presença de diferentes autoridades do Estado, foi entregue um livro elaborado em celebração à data especial. O evento contou ainda com um painel para debater inovação e associativismo, que reuniu o presidente do conselho de administração da Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, e o presidente da Randon, Daniel Randon.

"A união em prol do desenvolvimento do Estado é a missão que move a Federasul. Para isso, trabalhamos pela simplificação e redução da carga tributária, pelo enxugamento e pela eficiência da máquina pública e defendemos condições adequadas de infraestrutura e uma ampla reforma educacional", destacou, em discurso, o atual presidente da associação, Anderson Trautman Cardoso.

E seguiu: "acreditamos que a pobreza se combate com desenvolvimento, não com aparelhamento estatal, se combate com liberdade, e não com censura, se combate com empreendedorismo, e não com burocracia", enfatizou, arrancando palmas da plateia.

Cardoso aproveitou também para destacar algumas das ações de sua gestão à frente da Federasul, iniciada em 2021. Citou, por exemplo, as interlocuções com o governo estadual e Assembleia Legislativa durante o período mais severo da pandemia, saindo em defesa de ajustes em protocolos sanitários, abertura responsável de empresas e medidas de compensação para os setores mais afetados pelas paralisações.

Além disso, no ano passado, a entidade promoveu jornadas de integração, que geraram um levantamento dos gargalos de infraestrutura de diferentes regiões do Estado. Paralelo a isso, contribuiu para a aprovação de projetos convergentes aos ideais da associação, como a reforma administrativa, a reforma da previdência, o teto de gastos públicos e o fim da majoração das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O presidente da Federasul também ressaltou a atuação em defesa do fomento ao ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, manifestada, especialmente, pelas jornadas de inovação promovidas pela entidade em 2022, em parceria com o Instituto Caldeira, o Sebrae-RS, parques tecnológicos, universidades e startups.

A Federasul nasceu em 28 de outubro de 1927, durante o II Congresso das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, ocorrido no município de Bagé. Atualmente, conta com mais de 80 mil empresas associadas e cerca de 170 associações filiadas.

Os ex-presidentes homenageados Anton Karl Bierdemann (gestão de 1990 a 1996)

Mauro Knijnik (1996 a 2000)

Humberto Ruga (2000 a 2002)

Paulo Afonso Feijó (2002 a 2006)

José Paulo Cairoli (2006 a 2012)

Ricardo Russowsky (2012 a 2016)

Simone Leite (2016 a 2020)