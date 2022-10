Soma de notas fiscais para desconto no IPVA 2023 vai até fim de outubro

Proprietários de veículos emplacados no Rio Grande do Sul inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), e que solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, podem obter o desconto no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 . A soma de notas fiscais para se credenciar ao benefício do "Bom Cidadão" para o exercício do próximo ano se encerra no dia 31 de outubro. As informações são da Secretaria da Fazenda do Estado.

Quem tiver 150 notas fiscais com CPF ou mais até essa data vai garantir 5% no pagamento do tributo. Além desse desconto, há outros percentuais que variam conforme a quantidade de notas fiscais acumuladas no ano. Contribuintes que obtiverem entre 100 e 149 notas com CPF garantem 3% de desconto. Para quem acumular entre 51 e 99 notas fiscais, o benefício é de 1% no pagamento do IPVA.

O desconto do Bom Cidadão é válido para o pagamento antecipado, para o pagamento parcelado ou ainda conforme o número final da placa do veículo. O período para juntar a quantidade de notas fiscais com CPF necessárias para o desconto do Bom Cidadão tem o prazo de um ano.

Para o exercício do IPVA 2023, o somatório de notas começou em 1º de novembro de 2021 e encerra em 31 de outubro, para que dê tempo de lançar os descontos para o pagamento do tributo. Em 2022, foram 642 mil veículos que tiveram algum percentual de desconto no pagamento do IPVA, o que representa cerca de R$ 25 milhões em benefício no ano.