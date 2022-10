Especialista do BTG Pactual prevê reforma fiscal no Brasil para 2023

Independentemente do resultado das urnas, o Brasil deve passar por reformas econômicas importantes no ano que vem. A projeção é do economista-chefe do BTG Pactual Asset e ex-diretor do Banco Central, Tiago Berriel, apresentada no 24º Seminário Econômico, realizado nesta quarta-feira (26), no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre.

Na avaliação do especialista, os dois candidatos devem realizar alterações significativas no que se refere aos tributos. “Mas Lula com a mão mais pesada na arrecadação para viabilizar aumento de gastos sociais e de gastos públicos em investimentos.” Do lado de Bolsonaro, o economista acredita em uma “neutralidade” em relação ao aumento dos impostos, voltando-se à reforma administrativa ou em privatizações adicionais. “Do ponto de vista de condução de política fiscal, de solvência econômica, as duas soluções, se bem executadas, são viáveis no Brasil. É uma questão de preferência política”, completou.

Além do desafio fiscal, outro obstáculo diz respeito ao aumento contínuo dos preços. “Precisamos observar os fatores que são sensíveis à atividade econômica. Quando a gente olha o nosso setor de serviços e outros componentes menos voláteis, observamos uma inflação ainda muito alta”, alertou.

De forma geral, o economista está otimista em relação ao futuro do País. Apesar de as projeções econômicas do BTG Pactual Asset para o ano que vem marcarem uma alta de 83% na dívida pública, o banco prevê queda do IPCA para 4,8% e a Selic reduzindo para 11,5%. “Observo uma boa vontade enorme do investidor internacional em relação ao Brasil. Não vai precisar fazer muito nesse próximo ano, basta não fazer muita besteira. Além disso, geopoliticamente, a Ásia já não é mais tão atrativa por uma série de questões e o Leste Europeu, com a guerra, também não é”, afirmou Berriel.

Para ele, a guerra entre Rússia e Ucrânia deve impactar diretamente o cenário macroeconômico para 2023 e gerar um processo de “desglobalização” econômica. “No período de 20 a 30 anos pré-pandemia, o mundo passou esticando as cadeias de produção ao máximo. Mas isso pode estar com os dias contados, pois entraremos em um processo de voltar atrás, de criar duplicidades, de produzir em lugares menos eficientes, mais caros, mas mais confiáveis. O que é muito ruim para o mundo pode ser muito bom para os países que não se beneficiaram em um primeiro momento com a integração internacional, como é o caso da América Latina”, destacou o economista.

A palestra integra a programação do Connect - 9º Caminhos para o Futuro e 24º Seminário Econômico de Investimentos, realizado pela Fundação Família Previdência (FFP), realizado nesta terça-feira (25) e quarta-feira (26). O primeiro dia foi dedicado aos temas relacionados à previdência da Região Sul e do Brasil. Especialistas em comportamento, gestão de pessoas, finanças pessoais, previdência complementar, economia e filosofia são convidados a ampliar o debate, educar e contribuir na difusão de novas ideias.