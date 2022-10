Safra de uva para industrialização tem queda de 7% no RS

A safra de uva para industrialização deste ano no Rio Grande do Sul teve uma queda de 7% em relação a 2021, com a produção de 683.766.221,61 quilos de uvas viníferas, americanas e híbridas. Os dados, extraídos do Sistema de Declarações Vinícolas (Sisdevin) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), foram apresentados durante reunião da Câmara Setorial de Uva, Vinho e Derivados na terça-feira (25).

A elaboração de vinhos aumentou 11,6% em relação ao ano passado, com os vinhos de mesa, feitos a partir de uvas americanas ou híbridas (12,2%), puxando a alta. Os vinhos finos, feitos a partir de uvas viníferas, também registraram aumento de 9,3% na produção.

No grupo de espumantes, a elaboração total (que soma a produção de base para espumantes e espumantes) apresentou aumento de 4,7% em relação ao ano passado. Já a produção de sucos de uva teve queda de 24,5% em comparação com a safra de 2021, com uma redução acentuada (52%) na produção de sucos integrais.

“O suco sofreu com a pandemia, porque o consumo de vinho aumentou, mas o de suco, não. Então os estoques estão altos”, explicou Everton Vilani, da Associação Brasileira das Indústrias de Suco de Uva (Asbrasuco).

Como encaminhamento, os integrantes da Câmara Setorial optaram por levar a demanda à Câmara Setorial Nacional, do Ministério da Agricultura, na perspectiva de traçar estratégias para o escoamento desta produção – como, por exemplo, compras estatais de merenda escolar e para as Forças Armadas.

A reunião da Câmara Setorial também tratou dos estoques das safras anteriores, os índices de comercialização dos vinhos, o estágio atual da implantação do Cadastro Vitícola Nacional e descaminhos de vinhos no Estado. Participaram da reunião as seguintes entidades: Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi), Asbrasuco, Conselho de Planejamento e Gestão da Aplicação de Recursos Financeiros para Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis), Emater/RS-Ascar, Embrapa Uva e Vinho, Farsul, Fetag-RS, Ministério da Agricultura, Receita Estadual, Sindivinho RS, Unipampa Dom Pedrito e União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra).