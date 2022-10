MRV tem 49 vagas de emprego em São Leopoldo e Gravataí

A MRV está com 49 vagas de emprego para canteiros de obras em São Leopoldo e Gravataí. Em São Leopoldo são 30 oportunidades para montador de formas metálicas. Em Gravataí são recrutados 19 profissionais - pintores (5), pedreiros (6), ferreiros (4), carpinteiro (1), ajudantes (3). Há possibilidade de início imediato.

Os candidatos interessados nas vagas devem entrar em contato com a recrutadora da MRV, Fernanda Macedo, pelo WhatsApp (51) 9.8211.0108 para agendamento da entrevista presencial em sua cidade. Para todas as oportunidades será exigida experiência comprovada em Carteira de Trabalho. A remuneração prevê salário compatível com a função, vale-alimentação e vale-transporte. Será oferecido, também, uniforme.

Todas as vagas também são destinadas a Pessoas Com Deficiências (PCD). “A MRV acredita que transformar todos os sonhos é construir um mundo melhor. Independente do seu gênero, raça, orientação sexual ou deficiência, todas as pessoas são bem-vindas na nossa segunda casa”, destaca a analista de RH da MRV no RS, Rita Mello.