Dólar recua com pesquisas, Copom e exterior no radar

O dólar opera em baixa na manhã desta quarta-feira (26), com investidores analisando os resultados de pesquisas eleitorais na reta final do segundo turno. O mercado também precifica as perdas da moeda americana e dos retornos dos Treasuries no exterior, que vêm sendo pressionados pela visão de que o Federal Reserve poderá, em dezembro, moderar o ritmo de aperto monetário. Mas, para a reunião do Fed da próxima semana, há consenso de nova alta de 75 pontos-base.

Além disso, a libra ainda se fortalece após a posse formal ontem de Rishi Sunak como primeiro-ministro do Reino Unido. O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, adiou o anúncio do plano econômico do governo britânico para 17 de novembro.

Também o euro volta a subir, pelo quarto dia seguido, acima de US$ 1, com expectativas bem precificadas de que o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente anunciará mais um agressivo aumento de juros nesta quinta-feira.

Com a queda do dólar, o petróleo tem alta modesta em meio ainda uma oferta apertada, ajudando a apoiar várias moedas de países emergentes e ligadas a commodities, como o real, peso mexicano, peso chileno, rand sul africano nesta manhã.

Em dia de decisão de Copom, o mercado já está bem posicionado para um anúncio de manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, após o fechamento dos negócios futuros, a partir das 18h30. A incerteza sobre o Copom é quanto ao período de duração dessa estabilidade do juro básico à medida que o rumo da política fiscal, dependente do cenário eleitoral, ainda é o principal vetor de dúvidas para a política monetária, segundo economistas ouvidos pelo Broadcast/Estadão.

Os investidores olham as novas pesquisas Ipec em São Paulo e a Genial/Quaest em âmbito nacional, realizadas entre domingo (23) e terça (25). As duas sondagens continuam apontando uma diferença bem apertada, indicando aparentemente que o episódio da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson pouco afetou até agora o desempenho do chefe do executivo, enquanto Lula praticamente manteve os mesmos números, mas segue na liderança na sondagem nacional. Alguma volatilidade no câmbio não é descartada, na esteira da rolagem de contratos cambiais com a proximidade da definição da última Ptax de outubro, na segunda-feira (31).

Às 9h24, o dólar à vista perdia 0,25%, a R$ 5,3019. O dólar novembro recuava 0,24%, a R$ 5,3075.