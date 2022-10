Tudo o que foi construído na Gerdau se deve ao aprimoramento de gestão, diz empresário

Tudo o que foi construído na Gerdau é consequência do aprimoramento das tecnologias de gestão. A afirmação foi dada nesta terça-feira (25) por Jorge Gerdau Johannpeter, membro do grupo de controle da multinacional brasileira produtora de aço, durante palestra promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

Durante a sua fala para um salão lotado e acompanhado do provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, o empresário abordou a importância dos processos de gestão no meio empresarial, no setor público, na educação, entre outras áreas.

Também falou como o tema da educação ganhou protagonismo na sua carreira profissional, durante uma passagem ocorrida na década de 1980, em uma viagem ao Japão. "Naquela época, o professor (Vicente ) Falconi fez um questionamento que para mim foi decisivo. Perguntou como os operários brasileiros poderiam atingir patamares de produtividade mundial tendo, às vezes, apenas o terceiro ano primário, enquanto os japoneses contavam com 12 anos de educação e mais cursos de capacitação”, recorda. Segundo ele, o fato foi determinante para que o grupo Gerdau passasse a investir, massivamente, na capacidade de formação de seus profissionais.

Ele afirmou que, atualmente, as fábricas do Brasil possuem níveis de benchmarking semelhantes aos dos Estados Unidos. "O grupo Gerdau produz nos Estados Unidos, praticamente, a mesma quantidade de aço que produzimos no Brasil", compara. Ainda sobre esse tema, criticou os índices de educação de Porto Alegre. “Aparecemos em penúltimo lugar no ranking envolvendo as capitais. Para mim, isso é uma vergonha”, critica.

Além disso, Jorge Gerdau defendeu a adoção pelo País de definições de propostas a médio e longo prazo. "A minha utopia é que o Brasil chegue no mínimo no padrão de renda per capita de Portugal, de US$ 22 mil dólares. Hoje, a nossa renda fica entre 10 e 12 mil", exemplifica.

Outro tema citado pelo empresário em sua palestra foi a importância da sustentabilidade econômica, social e ambiental ‘caminharem’ juntas. "É necessário trabalhar com esse tripé. A sustentabilidade econômica só se justifica quando utilizada para atingir as necessidades sociais e quando é acompanhada de uma visão ambiental", defende.

Por fim, criticou o sistema político atual e saiu em defesa do voto distrital. “O sistema político hoje representa corporações. Dou o meu voto na expectativa de receber algum retorno, enquanto, no mundo inteiro, o sistema é basicamente distrital”, afirma.