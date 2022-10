Connect debate futuro macroeconômico brasileiro e educação financeira

O Connect - 9º Caminhos para o Futuro e 24º Seminário Econômico de Investimentos, realizado pela Fundação Família Previdência (FFP), começou na tarde desta terça-feira (25), no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre. O evento, que acontece até quarta (26), debate o futuro macroeconômico brasileiro e a necessidade de educação financeira em um País em que apenas 3% dos aposentados conseguem sobreviver com recursos próprios, ou seja, sem trabalhar, ter ajuda dos filhos ou de programas sociais.

Na abertura, o presidente da FPP, Rodrigo Sisnandes Pereira, destacou a importância da previdência complementar como forma de renda extra durante a aposentadoria, especialmente se os indivíduos querem manter o padrão de vida que tinham na época produtiva. "O benefício médio dos assistenciados da Família Previdência, por exemplo, é de R$ 5,5 mil. Infelizmente, isso chega a uma parcela muito pequena das pessoas e, por isso, o papel de empresas e entidades associativas é fundamental", ponderou. Para ele, também é urgente que a população comece a investir em educação previdenciária, uma vez que apenas 7 milhões de pessoas no país conseguem usufruir de renda extra das aposentadorias privadas de todo o Brasil. "Precisamos evoluir, já que estamos com um ritmo acelerado de envelhecimento da população e depender apenas da previdência pública pode ser muito arriscado", refletiu Pereira.

A temática também foi abordada pela primeira palestrante do dia, líder no mercado financeiro e colunista do Valor Investe, Ana Leoni. Ela traçou um panorama da realidade brasileira, relacionando dados como baixa taxa de fecundidade e alta expectativa de vida da população à inversão da pirâmide demográfica e às consequências sociais destes fatores. Leoni destacou que, apesar da expectativa de vida no Brasil estar acima dos 75, a expectativa de vida saudável está nos 65. "É muito importante prestar atenção nisso. São quase 11 anos em que, possivelmente, as pessoas terão que gastar mais com saúde e cuidados. Como estamos nos preparando para isso?", questionou. Ela também fez questão de desmistificar a ideia de que poupar deve ser algo penoso. "Poupar é investir nos seus objetivos. O dinheiro deve ser um meio de realizar os seus planos. Sempre digo que a lógica não é poupar o que sobrar do que você gasta, mas gastar o que sobra do que você poupa", explicou.

O Brasil é um país profundamente desigual economicamente. Segundo o coeficiente GINI, que mede a desigualdade, entre 2019 e 2020, o indicador subiu de 88,2 para 89 no Brasil, em uma escala em que, quanto maior a nota, maiores a desigualdade e a concentração de renda. O presidente da FFP destaca, junto a isso, que o Brasil é muito carente em educação no geral e que, apesar de muitas pessoas não conseguirem poupar devido ao desemprego e desigualdade econômica, muitas outras são "ensinadas a gastar. Ensinar a poupar é muito difícil, seja na escola, nas empresas". Para tentar mudar essa realidade, ele revela que a Fundação está com um projeto com os municípios para implementar programa de educação financeira com as prefeituras e empresas conveniadas. "Já tivemos oportunidade de constatar em uma empresa chão de fábrica que os colaboradores estavam endividados por falta de organização e isso afeta a produtividade no trabalho em 15%. Gera problema de saúde, na família. Por isso, é importante que as empresas combatam isso", ponderou. Desde de 2016, o plano previdenciário da FPP cresceu de 500 participantes para 6 mil.

Nesta quarta, a programação segue com o 24º Seminário Econômico de Investimentos e terá a participação de especialistas do setor, como o economista do Modal, Felipe Sichel, para discutir cenário político, o sócio da BTG Asset Management, Tiago Berriel, com o debate sobre o futuro macroeconômico do país e os sócios da XP investimentos, Bruno Marques e Marcus Peixoto para falar de mercado e investimentos. O Seminário Econômico acontece desde 1999 e aponta os possíveis rumos da economia e da política nacionais.