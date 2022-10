Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com balanços de bancos em foco

Os mercados acionários da Europa subiram na maioria nesta terça-feira (25). O foco do mercado está na agenda de balanços corporativos, principalmente dos grandes bancos, e na expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira. Dados da Alemanha e a posse do novo primeiro-ministro do Reino Unido também estiveram no radar.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,34%, em 407,224 pontos.

Maior banco europeu em valor de mercado, o britânico HSBC divulgou queda anual de 46% no lucro do terceiro trimestre. Além disso, a receita de empresa recuou 3% na mesma base comparativa. A ação do HSBC teve queda de 6,83% em Londres, o que pressione o índice FTSE 100, que fechou em queda de 0,01%, em 7.013,48 pontos. Já o UBS Group informou que seu lucro e receita no terceiro trimestre superaram as expectativas. Em Zurique, a ação do banco suíço avançou 7,73%.

De acordo com Michael Hewson, da CMC Markets, "foi um dia amplamente positivo para os mercados na Europa, com exceção do FTSE100, que ficou para trás devido à fraqueza dos bancos e dos recursos básicos".

Em entrevista à CMC Markets, o mentor de negociação forex Patrick Reid afirma que, para navegar em águas agitadas, os bancos terão que se concentrar em seus pontos fortes. "Os bancos precisam fazer muito mais do que fazem bem, ainda melhor, mais enxutos e se proteger contra mais volatilidade com um dólar mais forte e falta de credibilidade fiscal dentro do governo", disse Reid. Ele cita que

há três fatores-chave em jogo: um dólar forte, as consequências do mini orçamento calamitoso de setembro e a estagflação iminente no Reino Unido.

Na Alemanha, o índice Ifo de sentimento das empresas caiu bem menos do que o esperado neste mês, a 84,3 pontos. Já no Reino Unido, Sunak assumiu formalmente como primeiro-ministro e confirmou, em comunicado, que Jeremy Hunt seguirá como ministro das Finanças. Hunt chegou ao posto no breve governo de Liz Truss, para tentar acalmar as turbulências geradas pelos planos fiscais da agora ex-premiê.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,94%, a 13.052,96 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 subiu 1,94%, a 4250,55 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB avançou 1,40%, a 22.289,85 pontos, na máxima do dia.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 subiu 1,49%, a 7.794,90 pontos.

O índice PSI, da Bolsa de Lisboa, fechou com ganho de 1,59%, em 5.651,70 pontos, também na máxima do dia.