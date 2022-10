Abras anuncia Dia dos Supermercados para comemorar junto com os consumidores

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) anunciou nesta terça-feira (25) a criação da mais nova data do calendário promocional brasileiro, o Dia dos Supermercados. Sob o tema "Vamos comemorar juntos!", o Dia dos Supermercados será celebrado anualmente em âmbito nacional no segundo sábado de novembro, ocasião em que os supermercados irão oferecer, além de ofertas, ações comemorativas nas lojas espalhadas pelo País, que atendem diariamente 28 milhões de pessoas.

O presidente da Abras, João Galassi, afirmou que mais do que apenas um dia para lembrar dos supermercados, nasce também uma nova oportunidade para celebrar com o consumidor. “Queremos que o dia 12 de novembro tenha o tamanho do setor, mesma grandiosidade, um presente aos consumidores”, ressaltou. Para a associação, a data tem potencial para se tornar um case brasileiro de sucesso. “Foram muitos os desafios desde o lançamento da data, mas ao mesmo tempo, é sempre uma alegria constatar a parceria fundamental das associações estaduais, da rede de varejo e indústria e que estão com a gente para mais esta ação”, explicou.

A expectativa da associação é que a adesão chegue a 50% dos supermercados e cresça nas edições futuras. No Brasil, atualmente, as datas de maior impacto para os supermercados são a Páscoa, o Dia das Mães e o Natal. O Dia Nacional dos Supermercados é tradicionalmente comemorado pela Abras, que oferece um jantar de confraternização para celebração da amizade entre os empresários, executivos e fornecedores de diversas corporações e entidades. A partir deste ano, a data passa a ter nova abrangência, sendo celebrada junto com os consumidores. A Abras encerra o calendário de atividades de 2022 com o Dia dos Supermercados. Durante o ano, foram organizados cinco eventos principais. O primeiro foi um jantar realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante o evento da NRF, maior feira de varejo e inovação do mundo. Na sequência, vieram o Smart Market (abril), o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento - ESG (junho) e a Convenção ABRAS 2022 (setembro).

No dia 12 de novembro de 1968 foi instituído o Dia Nacional do Supermercado como marco da aprovação da lei 7.208 que regulamentou a atividade supermercadista no Brasil. Nesse mesmo ano, foi fundada a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e, a data passou a ser motivo de confraternização, homenagens a parceiros comerciais e de geração de mais negócios para o setor.

A Abras é responsável pela comercialização de mais de 87% dos gêneros de consumo no País, com 92.588 lojas que empregam 3,1 milhões de funcionários diretos e indiretos. O setor atende 28 milhões de consumidores diariamente e responde por 7,03% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.