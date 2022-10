Chocoland inaugura em março; reservas para o hotel já podem ser feitas

Chocoland, hotel temático de chocolate de Gramado , inaugura em 1º de março e abriu nessa segunda-feira (24) as reservas para hospedagens. O empreendimento está localizado na nova Borges de Medeiros, principal avenida da cidade, e tem 7 mil metros de área construída. O investimento previsto é superior a R$ 50 milhões.

Serão seis opções de suítes para os hóspedes do Chocoland (@ChocolandHotelGramado): Chocólatra, Chocolover, Vinho Tinto, Espumante com charmosa Banheira, Trufa e Choco Blanc. Os quartos são instragramáveis e vão proporcionar experiencias multissensoriais.

Na gastronomia, o café da manhã já começa com muito chocolate, presente em vários pratos. Haverá opções gastronômicas também para quem consome produtos sem glúten, lactose ou açúcar. Além disso, as refeições serão acompanhadas por pocket shows.

Nas tardes, o café colonial da Serra terá o requinte de um banquete real no chá a partir das 15h. Além dos hóspedes, os visitantes também poderão adquirir passaporte para se deliciar com os doces e salgados servidos na refeição.

Na parte do entretenimento, o Chocoland terá a Fábrica de Chocolate do Alquimista, onde será possível conhecer todas as fases e etapas do chocolate.

Para relaxar, os hóspedes poderão aproveitar as piscinas com água termal adulto e infantil, que funcionarão também durante a noite. Os pequenos terão ainda uma brinquedoteca para crianças de todas as idades. Além dos brinquedos físicos e espaços de interações, os pais contarão com eventos noturnos exclusivos para crianças, que terá a presença de equipe de recreação.