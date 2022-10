Agências FGTAS/Sine oferecem mais de 7 mil vagas de emprego no RS

As agências FGTAS/Sine no Rio Grande do Sul têm 7.825 vagas de emprego cadastradas a partir desta segunda-feira (24). São 6.236 oportunidades efetivas, sendo que 69,8% não exigem experiência e 26,3% também não exigem escolaridade. As principais atividades envolvem os ofícios de alimentador de linha de produção (857), vendedor de comércio varejista (222), pedreiro (219), motorista de caminhão (213) e operador de caixa (202). As agências com os maiores números de vagas abertas são: Porto Alegre Centro (535), Erechim (336), Ijuí (253), Caxias do Sul (248) e Garibaldi (239).

Dos 1.589 postos temporários com seleções abertas, 97,5% não exigem experiência e 18,6% também não exigem escolaridade. Destas, as ocupações com as maiores quantidades de ofertas são: atendente de lojas e mercados (290), trabalhador volante da agricultura (205), operador de caixa (160), repositor de mercadorias (147) e alimentador de linha de produção (101).

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana há 1.980 oportunidades de empregos efetivos , como para os cargos de pedreiro (139), servente de obras (99), alimentador de linha de produção (96), montador de equipamentos elétricos (67) e encanador (63).

Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades, presencialmente, na agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil. A relação de endereços das unidades está disponível no site da instituição.