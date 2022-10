Concursos somam mais de 400 vagas abertas, com salários de até R$ 21 mil

Levantamento realizado pelo Jornal do Comércio aponta, pelo menos, 23 concursos públicos abertos com 434 vagas abertas no Estado e em seleções nacionais aguardadas por quem almeja uma vaga na esfera pública.

No Rio Grande do Sul, os destaques são os postos abertos na Serra. Há 75 postos para diversas áreas de atuação em Veranópolis, com salários que podem chegar a mais de R$ 19 mil; e 57 vagas para a Prefeitura da Canela. Para Santa Catarina, a Procuradoria-Geral tem seleciona 61 profissionais de nível médio e superior, com remunerações de até R$ 12.523,79.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.