Bolsas fecham mistas, após PIB chinês e fim de reunião do Partido Comunista

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (24), após a divulgação de uma série de indicadores represados da China, incluindo o Produto Interno Bruto (PIB), e o encerramento do congresso do Partido Comunista chinês.

No maior tombo diário desde novembro de 2008, o índice Hang Seng caiu 6,36% em Hong Kong, a 15.180,59 pontos, em meio a uma forte liquidação de ações de tecnologia, após o presidente chinês, Xi Jinping, dar a si mesmo um terceiro mandato consecutivo e consolidar seu poder no encerramento do congresso da liderança da China, no fim de semana.

Na China continental, as bolsas migraram brevemente para território positivo logo após dados de crescimento melhores do que o esperado, mas acabaram encerrando os negócios no vermelho. O Xangai Composto caiu 2,02%, a 2.977,56 pontos, ficando abaixo do nível psicológico de 3 mil pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,76%, a 1.932,34 pontos.

No terceiro trimestre, o PIB chinês teve expansão anual de 3,9%, maior do que o ganho previsto de 3,5% e mostrando aceleração ante o avanço de 0,4% do trimestre anterior. O resultado, porém, ainda é um dos piores em décadas, uma vez que a segunda maior economia do mundo ainda lida com os efeitos de severas restrições adotadas por Pequim para conter surtos de covid-19.

O PIB e indicadores chineses de indústria, varejo e comércio exterior foram divulgados nesta segunda com vários dias de atraso, supostamente causado pela reunião do Partido Comunista, que é realizada a cada cinco anos.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei subiu 0,31% em Tóquio hoje, a 26.974,90 pontos, em meio a supostas intervenções do governo japonês no câmbio para conter a desvalorização do iene, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,04% em Seul, a 2.236,16 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,29% em Taiwan, a 12.856,98 pontos.

O tom positivo em parte da região asiática vem também após as bolsas de Nova York saltarem mais de 2% na sexta-feira (21), em meio a expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa moderar o ritmo de seus aumentos de juros.

Na Oceania, a bolsa australiana teve uma segunda-feira amplamente positiva, revertendo perdas da semana passada. O S&P/ASX 200 avançou 1,54% em Sydney, a 6.779,40 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires e Associated Press.