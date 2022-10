Porto Alegre começa semana com 1.977 vagas de emprego

A semana começa com 1.977 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. O setor em destaque é o de serviços. Estão abertas 244 vagas para Auxiliar operacional de logística e 200 para atendente de lojas e mercados.

Na área de construção civil, as maiores oportunidades são para pedreiro, com 155 vagas, e encanador, com 60. Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

Neste mês, o Feirão de Empregos será no dia 27, quinta-feira, das 8h30 às 16h, na Pracinha da Cultura da Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5.673). O tradicional Dia D pela empregabilidade da Pessoa Com Deficiência será no mesmo dia, horário e local. Os interessados devem levar um documento oficial com foto e comprovante de residência.