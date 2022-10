Grandes marcas de franquias avaliam os impactos da pandemia no setor

Luciane Medeiros, Ilha de Comandatuba (Bahia)

O segundo dia da 20ª Convenção ABF do Franchising, realizado pela Associação Brasileira do Franchising (ABF) na Ilha de Comandatuba, na Bahia, reuniu três grandes marcas do setor nesta sexta-feira (21) – SMTZO, Usaflex e Remax. Os fundadores e CEOs foram os painelistas do Grande Debate do Franchising, que contou com a presença de Jose Carlos Semenzato, fundador e presidente da SMZTO, Sérgio Bocayuva, sócio e CEO da Usaflex e Peixoto Accyoli, CEO da Remax.

Atualmente, a SMZTO é o 1º grupo de investimentos de franquias no Brasil, congregando 13 marcas, entre elas Embelleze, Oral Sin, OdontoCompany, Instituto Gourmet, Casa X, Espaçolaser, L'Entrecóte de Paris e Oakberry, totalizando 4.008 unidades no mundo. “São marcas com um propósito muito firme e motivacional. Transformamos nos últimos 10 anos mais de 10 bilhões de sorrisos dos brasileiros, levando acesso para quem pudesse comprar um tratamento que mudasse a sua vida, pagando em quantas parcelas pudesse”, afirmou Semenzato, destacando que a SMTSZO também ficou atenta à transformação digital. “As pessoas querem sorrir, querem fazer sua foto para o Instagram e estar bem além de saúde, claro.”

A expectativa da SMTZO é fechar o ano com sell out de R$ 6 bilhões. “Isso comprova que estamos fazendo um crescimento sustentável, com muita credibilidade e respeito ao franqueado. Somente acelerando, que nem é uma palavra que a tenho usado mais, mas eu propositalmente estou usando hoje, porque é possível sim você ser uma acelerador de negócios responsável, com o processo, o franqueado ganhando dinheiro e a cadeia toda sendo retroalimentada, sem jamais promover o crescimento em cima de ganhos com taxa de franquia”, avaliou.

Semenzato avaliou o impacto da pandemia em outro braço do grupo, o de educação, com o Instituto Gourmet e o Embelleze. “O setor de franquias de educação sofreu muito ao fechar as escolas, não tinha como ministrar aula prática. Tivemos então que fazer um processo, uma virada de chave nos negócios da noite para o dia, propiciando que tivesse o menor número de mortalidade possível dos franqueados”, ressaltando a importância de pertencer a um grupo que dá o suporte de tecnologia e outras ferramentas para a continuidade do negócio.

Outra marca representada no debate, a Usaflex completa 25 em 2023. Bocayuva lembrou que 70% da companhia foi comprada totalmente em novembro de 2016. “Já são mais de 300 unidades de franquias no Brasil e exterior. Estamos presentes em 55 países”, destacou. Sobre a pandemia, o franqueador disse que o período permitiu uma aproximação maior não somente no quesito financeiro de apoio ao franqueado, mas também no sentido de estar mais próximo, incentivando e capacitando.

A Remax marcou presença representando o ramo imobiliário. A marca é a número 1 em número de franquias imobiliárias e tem hoje 592 franquias de operação, 85 para abrir nos próximos meses, presente em 110 países. “Vejo o franchising como um barco, um time. Primeiro é a união grande de estrutura e em segundo lugar o foco no cliente”, ressaltou.

A Convenção reúne até este sábado (22) 586 congressistas, 266 deles participando pela primeira vez, 246 empresas inscritas e 157 marcas franqueadoras.