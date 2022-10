Universidade de Passo Fundo terá novo Distrito de Inovação

A Universidade de Passo Fundo (UPF), na região Norte do Estado, terá um novo distrito destinado à inovação. Com pelo menos 10 hectares exclusivos para construções do novo polo, o espaço irá receber industrias e empresas que tenham interesse em construir células de inovação e tecnologia dentro da universidade, utilizando a capacidade criativa dos estudantes e a estrutura de pesquisa do campus para criar soluções e contribuir para a formação de novos empreendedores e profissionais.

"A ideia com o novo projeto é trazer empresas maiores para dentro da universidade, para que possamos integrar comunidade acadêmica, empresários e cidade numa relação onde todos ganham. É um lugar onde os sonhos da cidade podem acontecer", explica a reitora da instituição, Bernadete Dalmolin.

Ela ainda destacou que, para os estudantes, é uma ótima oportunidade de já ingressarem em alguma grande empresa durante a formação acadêmica. "É uma forma de atrair o jovem estudante, que é dinâmico, criativo, curioso. Com a possibilidade das empresas no campus, a chance de ser absorvido por uma grande empresa aumenta", ponderou Bernadete.

Atualmente, a UPF já possui um parque científico e tecnológico, onde incuba mais de 30 startups e 20 organizações. Entre as principais empresas que já atuam no campus, a maioria está voltada para a busca de soluções em tecnologia da informação, agronegócio, educação, saúde digital e indústria criativa.

"As startups estão muito conectadas com as necessidades locais da região", ressaltou. A Universidade de Passo Fundo é uma universidade comunitária, com mais de 60 cursos de graduação e 15 programas de pós-graduação.

Bernardete visitou o Jornal do Comércio nesta sexta-feira (21), quando foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.