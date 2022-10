Sem regime fiscal, Brasil pode enfrentar grave crise, adverte economista

Luciane Medeiros, da Ilha de Comandatuba (Bahia)

O economista, professor e escritor Eduardo Gianetti foi o palestrante na manhã desta quinta-feira (20) na 20ª Convenção ABF do Franchising, evento promovido pela Associação Brasileira do Franchising (ABF), que ocorre até o próximo sábado (22) na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Gianetti falou sobre o cenário econômico e político do Brasil, os desafios da economia global e seus reflexos no ambiente interno.

“Estamos a 10 dias de uma eleição muito importante. Qualquer que seja o resultado, nossa vida vai continuar, e qualquer que seja o vitorioso, é muito difícil ser mais difícil do que foi a pandemia, com dois anos de parada súbita”, analisou o economia. O próximo governo, independentemente de quem vença a eleição no dia 30 de outubro, deverá implementar medidas que ainda não foram realmente concretizadas, como a reforma tributária.

Gianetti diz que é preciso uma “âncora fiscal” para que a dívida pública não seja extrapolada e criticou o excesso de incentivos dados pelo governo federal com a chamada “PEC das bondades”. “Na proporção em que o PIB segue crescendo, se seguir assim vamos caminhar para uma crise séria”, alertou. “O Brasil está sem regime fiscal e temos que recuperar a âncora fiscal, isso precisa ser recuperado pelo próximo governo, seja qual for”, destacou o economista.

Em termos de economia global, o mundo vive o fim de dois longos ciclos – o de juros baixos e inflação baixa e da hiperglobalização. “A inflação no mundo desenvolvido está hoje na casa de 8% e em alguns casos 10%, o que é elevado. Há um movimento liderado pelo Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) de alta dos juros e de aperto monetário”, destacou. O economista citou três razões para que isso ocorra: o excesso de estímulos monetários e fiscais, sobretudo nos EUA durante a pandemia; a perturbação nas cadeias de suprimentos provocadas na pandemia e por último todo o problema causado pela Guerra da Ucrânia, que tornou o ambiente econômico mais incerto.

Gianetti acredita que o mundo não vivenciará novamente um cenário de estagflação prolongada, com a economia estagnada e a inflação alta, como ocorreu na década de 1970. “O mais provável é que seja uma recessão curta e suave com volta de juros mais baixos a partir do final do próximo ano.