Portos RS lança projeto para atrair investimentos em energias renováveis

A Portos RS lançou, em seu estande na feira Brazil Windpower, em São Paulo, o projeto Portos RS - Port Energy Plataform. A iniciativa leva em consideração a necessidade de descarbonização dos processos e tem como objetivo atrair investimentos na área de produção de energias renováveis no distrito industrial de Rio Grande.

A escolha do local como ponto para a instalação de empresas especializadas se baseou na localização do distrito industrial em relação ao Porto do Rio Grande, o que contribui na redução dos custos com logística para os investidores. Essa é a maior área pública disponível no Estado, como 2.580 hectares à disposição.

Sabendo que a energia eólica offshore exerce um papel estratégico na descarbonização do transporte marítimo e das operações portuárias, a Portos RS tem como objetivo estratégico consolidar-se como uma plataforma para proporcionar oportunidades de intercâmbio de melhores práticas, compartilhamento de know-how e discussão de temas relevantes para o setor portuário.

O processo de transformação energética que está em curso em uma escala global representa uma oportunidade de expansão dos negócios para os portos do Rio Grande do Sul, de modo que possam ofertar serviços logísticos de qualidade para reduzir custos e aumentar a eficiência da indústria de energia eólica. Essas alternativas fazem parte de um portfólio de tecnologias energéticas que podem apoiar a transição para uma economia de autossustentabilidade.

As novidades foram apresentadas durante um coquetel realizado no estande da Empresa Pública, na Brazil Windpower. Na oportunidade, foi possível realizar um contato direto com os investidores e representantes de marcas nacionais e internacionais especializadas nesse setor.

No lançamento da marca Portos RS Energy Port Plataform, a Empresa Pública confirmou seu ingresso na Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), instituição sem fins lucrativos que congrega e representa a indústria de energia eólica no país, incluindo empresas de toda a cadeia produtiva.

Atualmente no Brasil, a capacidade de geração de energia elétrica a partir da força dos ventos é de 22.5 Gigawatts (GW), com os 827 parques eólicos instalados em 12 estados da federação. Segundo o informativo InfoVento, 9.406 aerogeradores estão em operação com capacidade de abastecer 36,2 milhões de residências por mês.

A expectativa é de que até o ano de 2026, a capacidade brasileira possa chegar a 39.4 GW. Para se ter uma ideia, cada Megawatt instalado evitou a emissão de 34,4 milhões de toneladas de CO2, número que é equivalente a 34 milhões de automóveis. De 2011 a 2020, a construção de parques eólicos criou quase 196 mil postos de trabalho.