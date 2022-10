Gaúchos aproveitam para diversificar produtos

No grupo de empresas, a maior parte de pequenos negócios, a feira de alimentos e bebidas já serviu para novas frentes de produtos e fornecedores. A nutricionista Rafaela Vencato, de Porto Alegre e dona da Terra Amor, que tem temperos voltados à demanda alimentar de crianças, conheceu um fabricante de comidas prontas desidratadas para serem preparadas em casa. "A ideia é levar ao Brasil e vender com a nossa marca", adianta ela, que viu proximidade com a empresa da Espanha. "São produtores pequenos como nós, e atuam com orgânicos e linhas saudáveis". Segundo ela, vira alternativa para levar a marca a todo o País. A empresa espanhola não está no mercado brasileiro. Já a filha Vivian e o pai João Carlos Pritsch, com padarias em Santa Cruz do Sul e mais de 90 anos de história, foram para ver novidades na área, mas acabaram resolvendo dois gargalos. O primeiro de fornecedor e preço de castanha do Pará, e outro de opção de manteiga para preparar produtos como croissant. "Conhecemos a empresa que vende castanha no estande do Brasil e vamos ter por um terço do preço", conta Vivian. Já a manteiga, o pai viu no estande da gigante Lactalis, que tem operações no Estado, e se interessou por um tipo de produto em folha. "Falei com o vendedor que nos atende e ele disse que tem o produto,vamos ver se o custo fica viável", conta Pritsch.