Startup desenvolve esterilização de embalagens e locais

A Luz UV-C presente no sistema solar, conhecida por seus malefícios à pele e aos olhos humanos, não penetra na atmosfera devido à camada de ozônio, uma proteção natural da Terra. Prejudicial às pessoas, também é fatal às bactérias, aos fungos, vírus e, até mesmo, a alguns insetos. É nesse ponto que o recurso deixa de ser um problema para se tornar um grande aliado da humanidade quando o assunto são as medidas sanitárias na logística.

Projeto da startup Huttech, com nano-ondas de UV-C, incubado no centro tecnológico da Tecnopuc, em Porto Alegre, sob administração do CEO, dentista e pesquisador Éder Huttner, foi desenvolvido durante a pandemia inicialmente com outra finalidade: "limpar o ar" de hospitais e ambientes fechados. Com o arrefecimento da doença, no entanto, a tecnologia se mostrou eficaz em outros setores, como o logístico. A solução foi apresentada no 10º Fórum Internacional Infraestrutura e Logística da Câmara Brasil-Alemanha no RS.

A história do produto mostra, ainda, que as possibilidades da luz UV-C estão longe de acabar. A transição para outros setores, especialmente o de logística, começou com uma experiência bem-sucedida no ramo da produção de tabaco. Com a exigência da China, em 2021, de que todas as embalagens dos produtos exportados precisariam estar esterilizadas e livres da presença de SARS-Cov-2 (causador da Covid-19) na superfície, a empresa exportadora de tabaco Alliance One desafiou a startup a criar uma solução com UV-C para descontaminação das caixas e materiais plásticos.

E deu certo. Em oito segundos, um robô na linha de produção fazia com que as embalagens passassem pelo banho de UV-C das 64 lâmpadas, que destroem o DNA do vírus, antes do embarque na logística de transporte. Testes foram feitos a partir da coleta de amostras da superfície das caixas e o vírus não foi identificado. "Depois, se comprovou que a luz UV-C também era uma eficiente arma contra outros organismos, como os responsáveis por doenças como salmonela ou cólera", ressaltou.

Assim, a inovação não ficou datada e, inclusive, ampliou seu uso para promover desinfecção de organismos diversos no setor logístico, mas também em shoppings, hotéis, restaurantes e mesmo residências que estão adotando o sistema para purificar os ambientes de diversas enfermidades que podem ser transmitidas aos humanos pelo contato com o ar.

Resolvido o problema das embalagens e da qualidade do ar, o pesquisador contou que foi procurado novamente pelas indústrias de tabaco para tentar resolver outros gargalos, como o da presença de besouros nas plantações, que estavam requisitando, segundo ele, mais investimento em defensivos por parte dos produtores. "Na Europa, onde o uso de defensivos é bem mais controlado, o pesticida físico de nano-ondas UV-C já é bastante aplicado no controle de pestes de vinícolas, evitando resíduos químicos", afirmou Éder.

A essa altura, ele já tinha a suspeita de que as luzes UV-C também eliminavam insetos, porque, ao utilizar o recurso em casa, notava que elas atraíam mosquitos que, em poucos instantes, caíam mortos. Assim, iniciou-se uma pesquisa para ver se a luz poderia combater também os besouros das plantações de tabaco. O resultado, segundo Huttner, foi que os insetos ficaram 200 vezes mais atraídos pela luz do que pelos feromônios tradicionalmente usados no controle da praga.

"Já tínhamos essa suspeita de que o UV-C pudesse ser utilizado no controle de pragas da lavoura e, consequentemente, na eliminação do uso de fertilizantes", explicou. E prosseguiu: "podemos utilizar em casa para substituir os tradicionais inseticidas que podem causar problemas de saúde às crianças, por exemplo", refletiu. As lâmpadas UV-C costumam ter durabilidade de um ano na indústria e quase dois no uso doméstico.

Agora, a startup está focada em fornecer uma solução ainda mais ambiciosa: comprovar a eficácia da luz UV-C para a desinfecção de contêineres que viajam nos navios de carga com carregamentos de tabaco. Atualmente, para realizar a limpeza, é preciso que trabalhadores da área adentrem os contêineres e pulverizem inseticidas no local, a fim de evitar a contaminação por besouros. Isso é muito importante para o setor logístico, uma vez que, conforme explicou o pesquisador, as regras sanitárias internacionais são muito rígidas, e a presença do inseto pode resultar em altos gastos para reverter o quadro e não precisar desprezar a mercadoria. "A ideia é que, no futuro, seja possível oferecer mais segurança às cargas", disse o pesquisador.