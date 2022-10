Na Mercopar, Sebrae RS reconhece Salas do Empreendedor de 119 municípios

Referência em desburocratização e suporte aos empreendedores em todo o Rio Grande do Sul, as Salas do Empreendedor foram reconhecidas na tarde da última quarta-feira (19) durante a Mercopar, feira de inovação industrial realizada em Caxias do Sul. Resultado de uma parceria entre a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) e o Sebrae RS, o processo de certificação entregou os troféus Bronze, Prata, Ouro e Diamante para um número recorde de 119 cidades que se destacaram na excelência do atendimento a empreendedores locais. A cerimônia foi realizada no Espaço Inspiração, da Mercopar, evento que acontece até sexta-feira (21).

“Estamos muito felizes com o resultado de mais uma edição da Certificação das Salas do Empreendedor. Vemos que ano após ano o atendimento aos empreendedores é aprimorado através dos serviços ofertados por esses espaços e por isso a importância desse momento. Valorizar e reconhecer quem investe na melhoria do ambiente de negócios é fundamental para incentivar a continuidade dessas práticas que fomentam o empreendedorismo e promovem o desenvolvimento econômico nos municípios”, destaca a gerente de Políticas Públicas do Sebrae RS, Janaína Zago.

Conhecidas por facilitar a vida dos MEIs e das MPEs na hora de abrir um negócio, oferecer consultorias e capacitação, as Salas do Empreendedor destaque atenderam a uma criteriosa metodologia de avaliação. Hoje, existem 172 desses espaços em todo o Rio Grande do Sul, que impactam 81% das micro e pequenas empresas gaúchas. Neste ano, alguns novos critérios foram incluídos para a certificação, como a presença das Salas nas redes sociais, para o selo Bronze; e a realização de curso sobre a Lei de Liberdade Econômica pelo responsável da Sala, para o selo Diamante.