Bares e restaurantes planejam contratações até o fim do ano no Estado

A reta final de 2022 promete ter contratações e melhora no movimento do setor de Alimentação Fora do Lar. Segundo dados da última pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), um terço dos estabelecimentos gaúchos quer contratar novos profissionais até dezembro. Além da perspectiva de abertura de vagas, o levantamento aponta que 31% já fizeram contratações em setembro.

"É o melhor momento em termos de oportunidades de emprego no setor de bares e restaurantes desde o início da pandemia", celebra João Melo, presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul. "É a consolidação de uma demanda que vem de alguns meses e deve se estender até o final do ano, quando costumam ter contratações para o movimento natural de novembro e dezembro", continua.

Entre os fatores que levam os empresários a contratar está a projeção de aumento de demanda devido a eventos como a Copa do Mundo, Natal e Réveillon, que foi apontado por 32% dos entrevistados. Outro motivo indicado é o objetivo de suprir necessidades da empresa (54%). Renovar a equipe (18%), abrir novas filiais (14%) e lançar novos produtos (11%) completam as razões para este momento de aquecimento nos postos de trabalho.

Apesar do momento favorável para contratação, quase todos os estabelecimentos (99%) encaram alguma dificuldade para encontrar profissionais. Entre as funções mais procuradas estão o auxiliar de cozinha (64%), o garçom (46%) e o atendente ou cumim (39%), que atua junto ao garçom. "A carência de mão de obra sempre foi crônica e se agravou durante a pandemia, pois muitas pessoas encontraram outro setor para trabalhar ou resolveram investir em um empreendimento", sublinha Melo.

Além das contratações, a pesquisa destaca o bom desempenho dos bares e restaurantes gaúchos, com quase metade dos estabelecimentos fechando agosto com lucro, 29% em equilíbrio e 27% registrando prejuízo.

"O setor vem buscando uma recuperação, que tem sido contínua. Durante junho e julho houve um aumento de custos forte. E, nos últimos três meses, o Brasil vem tendo uma deflação e isso impacta positivamente nos bares e restaurantes, consolida o setor, cresce a margem de lucro e provoca novas contratações para atender as demandas", analisa Melo.