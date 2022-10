Estado libera licença ambiental para implantação de usina de etanol em Santiago

havia sido assinado entre as partes no mês de agosto A empresa CB Bioenergia recebeu na terça-feira, em solenidade no Palácio Piratini, a licença prévia da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para a implantação de uma usina de etanol no município de Santiago. O protocolo de intenções para a construção da unidade. O projeto prevê a produção de 10 milhões de litros de álcool etílico por ano a partir do beneficiamento de grãos.

O documento foi entregue pela secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, ao prefeito de Santiago, Tiago Görski, em ato no gabinete da Casa Civil, com a presença do secretário-chefe adjunto para Assuntos Administrativos e subchefe-geral da Casa Civil, Paulo Pereira, e do presidente da Fepam, Renato Chagas.

A licença prevê a instalação de equipamentos e estruturas destinados à produção do biocombustível. O próximo passo será a solicitação da licença de instalação, para dar início efetivo às obras do complexo industrial. “Esse projeto é algo novo no Rio Grande do Sul, a produção de etanol a partir de cereais. Além de etanol, será gerado um subproduto, que é uma pasta que pode ser utilizada na ração animal. Esse empreendimento vai mobilizar várias cadeias, gerando emprego e renda”, afirmou Marjorie.

Por meio do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem/RS), o Estado concedeu ao projeto um aporte de R$ 35 milhões. O investimento total da CB Bioenergia para conclusão da obra chegará a R$ 75 milhões.

A produção utilizará como matéria-prima o trigo, a cevada, o centeio, o milho e o triticale e terá como público-alvo o mercado de aviação agrícola e de distribuição de combustível. A usina deve gerar cerca de 100 empregos diretos, além da mão-de-obra empregada na construção.

“Essa usina é muito importante porque vem industrializar a região, trazendo um novo ciclo produtivo. Outro fator determinante é a tecnologia 100% gaúcha, todos os equipamentos são produzidos aqui no Estado, fomentando e alavancando ainda mais a nossa economia”, disse Görski.

A iniciativa visa ampliar a produção de etanol no Estado, reduzindo a dependência da cadeia produtiva de outros estados e aproveitando especialmente as culturas de inverno. “O projeto atendeu a todas as condições para esta primeira fase de implantação. É um investimento em energia limpa. Serão utilizados cereais da própria região de Santiago e os resíduos também serão aproveitados. Além de fomentar a economia, é um projeto que representa ganhos do ponto de vista ambiental”, disse Chagas.

Em agosto, quando o acordo para a instalação da usina foi assinado, o proprietário da CB Bioenergia, Cássio Bonotto, disse que esperava que todo o processo de licenciamento ambiental fosse concluído antes do final de 2022. Segundo explicou na ocasião, a parte de destilaria do complexo já estava em fase adiantada, o que permite projetar o início da operação e fabricação do biocombustível já para o segundo semestre de 2023.

A unidade industrial compreenderá ainda uma fábrica de ração animal para suínos, equinos e bovinos, produzida a partir de resíduos do processo fermentativo dos grãos.