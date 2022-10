Empresas fazem roteiro técnico pela gastronomia de Paris

Patrícia Comunello

Na incursão de cinco dias em Paris, o grupo de pequenas empresas de alimentação e bebidas gaúchas, lideradas pelo Sebrae-RS com apoio da Fiergs, cumpriu um roteiro de visitas técnicas, entre empreendimentos de gastronomia na capital francesa, como boulangeries, pâtisseries, restaurantes e outras casas especializadas, além de conhecer um supermercado do grupo Casino, o Monoprix, e um polo de startups na área, o Smart Food Co. Na seção que passou por negócios de alimentação e pequenos varejos, montada pela Conceito Brazil, com profissionais brasileiros que atuam em Paris, entre os pontos visitados estavam a Maison Louvard, a galeria Lafayette, que tem uma área de gastronomia, onde fica o Le Bon Georges. A imersão serve para troca de informações e interações com os profissionais que estão à frente dos negócios. O coordenador de Alimentos e Bebidas do Sebrae-RS, Roger Klafke, explica que a agenda busca oportunidades para que os pequenos e micro empresários do Rio Grande do Sul possam ver grandes operações desde o supermercado, feira de inovação e lançamentos. "Ver o que aparece na feira e o que tem na gôndola é a forma de entender como o consumidor interage com os produtos", diz Klafke. Nas lojas gourmets, o grupo pôde conferir como é a relação de pequenas agroindústrias e pequenas confeitarias e restaurantes, além de conversar com empreendedores locais e ver como implementam as ações. "Isso traz um aprendizado prático enorme", acrescenta o coordenador. No Monoprix, foi interessante conhecer como a rede com mais de 300 lojas atua com orgânicos e outros itens, que cada vez são mais demandados pelos clientes, além de ter mudado as áreas onde ficam alimentos frescos para atender os clientes melhor.