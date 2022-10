Guaíba sedia primeira edição de feira de azeita de oliva

O município de Guaíba sedia, a partir desta quinta-feira (20), até o dia 23, a primeira edição da Olifeira. O evento, no Antigo Mercado Público, Praça Gastão Leão e Largo José Cláudio Machado, tem como objetivo fomentar a olivicultura, e é promovido pela Administração Municipal, Setudec Guaíba, Abrazeite, além de contar com o apoio da Ibraoliva.

No palco Oliva Cultural, acontecerão shows de Ney Lisboa, Claus e Vanessa, Roger Correa, Pagode da Diretoria, Sambatri, Ney Van Soria, Duca Leindecker, Vera Loka e outros. Já no espaço Mercado Público acontecem palestras e workshops sobre azeite de oliva, agronegócio e a importância do turismo rural.

Como a Olifeira foi planejada para ser um evento familiar, as crianças também serão contempladas com apresentações teatrais no palco Sementes. No dia 21, durante o dia, acontecerá um encontro dos prefeitos que fazem parte da Famurs e, no mesmo dia, acontecerá a escolha da Rainha da Olifeira 2023.

No dia 22, ocorre, no Hotel Ibis Guaiba, a competição do Big Chef Olifeira, concurso de gastronomia com entusiastas amadores da culinária.