Grupo Press cria fundo de R$ 1 milhão para startups com projetos de robótica a restaurantes

A empresária Carla Tellini, CEO e líder criativa do Press, grupo com mais de 20 anos de atuação, anuncia a criação de um fundo - que começa com R$ 1 milhão - para startups com projetos de robótica para restaurantes. Com isso, empresas de todo o Brasil podem se inscrever e se candidatar a projetos de aceleração e a investimentos para o desenvolvimento de soluções na área de cozinha, A&B e restaurante.

“Estamos criando um braço do Press que vai investir em projetos de robótica e de inteligência artificial para restaurantes. Algumas raras indústrias estão avançando para essas alternativas no mundo. Quando se fala em inteligência artificial, um dos aspectos mais interessantes é que é preciso ensinar as máquinas a pensar. Temos um parceiro associado, buscamos investidores e desenvolvedores. É uma iniciativa inédita no Brasil”, declara.

A ideia é fazer com que as próprias marcas do Grupo – entre elas Bah Restaurante, Ô Xiss, Cantina do Press, Prestisserie e Press Café - atuem como laboratório, sugerindo o que desenvolver e permitindo o uso das estruturas para testagem, melhoramento e aperfeiçoando da tecnologia robótica. Neste primeiro momento, explica Carla, o Grupo está buscando parceiros e investidores de startups que queiram desenvolver projetos nessa área.

Entre os potenciais parceiros, há espaço para indústrias metalmecânicas associadas. “Até máquinas usadas na indústria automobilística, que tem muita robótica, podem ser adaptadas para uso nas cozinhas, para fazer coisas simples, como um braço que se move em determinado ritmo. Já existe muita tecnologia nas cozinhas, como fornos combinados, mas nunca se pensou que talvez possam fazer algo que venha antes do forno.”

Uma das ideias é criar uma fritadeira inteligente, para substituir o operador em uma função repetitiva e pesada, liberando o profissional para assumir uma tarefa mais importante na cozinha. “Não é substituir a mão-de-obra, mas sim prevenir atividades de risco, exaustivas e repetitivas”, explica.

Há outras possibilidades a explorar, como câmeras de monitoramento para ajudar a controlar a segurança alimentar, focada em condições de higiene. Outra que já existe, mas ainda depende do olho do grelhador, são câmeras que "enxergam" o ponto da carne e avisam quando tem de virar. Outra possibilidade seria monitorar desperdício de alimento.