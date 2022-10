Edital Gaúcho de Inovação para Indústria é lançado em Caxias

A quarta edição do Edital Gaúcho de Inovação para Indústria foi lançado ontem, durante a abertura da Mercopar, em Caxias do Sul. O fomento, já com inscrições abertas, busca promover o desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria gaúcha. O edital será dividido em chamadas, sendo as primeiras apresentadas as voltadas à transformação industrial e saúde mental.

A ação é uma promoção conjunta do Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Empresas Inovadoras (Anpei).

A chamada de transformação industrial apoiará projetos de até R$ 450 mil, para as empresas que desejam desenvolver soluções inovadoras. São mais de 20 linhas temáticas que poderão ser beneficiadas. Já a linha de saúde mental é uma parceria com o Centro de Inovação em Fatores Psicossociais do Sesi-RS para desenvolvimento e testagem de uma solução dentro da temática "Saúde Mental no Ambiente de Trabalho".

Os projetos poderão ter recursos de até R$ 500 mil. A partir do estudo das tendências em saúde mental são dez linhas prioritárias englobadas. Além dos recursos financeiros, o projeto aprovado terá acesso ao knowhow das instituições para o desenvolvimento da ideia e utilização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Senai e do Sesi, com apoio durante toda a jornada. Também poderá participar de ação complementar do Sebrae com foco em empreendedorismo, modelagem de negócio e divulgação do produto, e do IEL, com foco na gestão da inovação e liderança. As empresas recebem também capacitação e mentoria em propriedade intelectual.

As empresas interessadas podem buscar informações sobre o edital no endereço www.egii.com.br, até 20 de janeiro. A divulgação do primeiro ciclo com as ideias aprovadas será feita em 27 de janeiro.