Indústria de frango reage à disputa com a 'carne vegetal'

Um dos produtos que ganha mais espaço na Sial Paris é a carne vegetal, ou baseada em plantas. O crescimento do consumo chegou a 49% desde 2017 na Europa. No hall gigante no complexo de exposições, chamado de "pavilhão da carne", as marcas que usam lentilha, ervilha, grão de bico, feijão e outras fontes de proteína ganham espaços apetitosos. O estande da Heura avisa: "Bem-vindos apaixonados por carne". Mas a indústria de carne animal do Brasil reagiu, principalmente em relação a conceitos e à tese de sustentabilidade.

A "carne" da espanhola Heura não é a mesma da do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, que falou sobre o assunto com a reportagem do Jornal do Comércio que acompanha a missão da Fiergs, Sebrae e empresas gaúchas na França. "Se a população quiser, que queira, mas não pode impor vontades", reage Santin, à tese das proteínas vegetais. Ele cita o desperdício de alimentos na França - "chega a 33%", diz ele, que questiona ainda o uso da palavra "carne".

Para os fabricantes de proteína vegetal, o que está em jogo é fornecer alimento ao mundo e com a questão da sustentabilidade, leia-se, com mínimo de emissão de carbono.

"Não é preciso diversificar para alimentar o mundo. Estamos dizendo: vendemos 4,6 milhões de toneladas para 160 países, que equivalem a 410 mil caminhões de mudança", rebate Santin. "Já temos comida, é só saber distribuir", avisa o dirigente da ABPA, que cita até mesmo desperdício de comida em países como a França.

Outra diferença desponta no uso da denominação de carne, que suscita, incluindo o uso de leite vegetal, uma consulta pública que está em tramitação no Ministério da Agriculta e deve ser avaliada - em relação a riscos - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "Carne é carne animal, leite é leite animal. Essas outras proteínas - e respeitamos que as consuma -, são tipo carne, tipo leite. São nichos de mercado", reage o presidente da ABPA. "Não tem nada mais acessível para populações pobres que a carne animal", argumenta.

A ABPA confronta até mesmo a tese da redução de emissões de gases, associados à produção animal. "Estudo mostra que para produzir 50 gramas de proteína é preciso 172 gramas de frango e 556 de lentilha, e isso envolve gastos para processar e transportar, o que necessita muita energia", lista o dirigente. "Qual é a pegada de carbono deste tipo de processo para obter proteína tipo carne?", questiona Santin.

O presidente da Lar, quarta maior processadora de frangos do País, Irineo da Costa Rodrigues que está na Sial, diz que o crescimento de proteína vegetal tem "avanço pequeno que não começou há muito tempo".

"As pessoas que têm mais recursos para gastar ou para comer itens veganos vão buscar a oferta, fora isso vai comer carne natural", defende Rodrigues, cujo grupo industrial exporta 59% da produção para o mundo.

"A carne também vem do vegetal, antes de ser processada". "A carne é de origem animal e há países que proíbem o uso desse termo se não for de proteína animal", argumenta o presidente da Lar.