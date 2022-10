R$ 81,8 milhões do abonos do PIS estão esquecidos na Caixa

Cerca de 107 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS 2022 ainda não sacaram o benefício de até R$ 1.212. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor "esquecido" soma R$ 81,8 milhões. Os beneficiários têm até o dia 29 de dezembro deste ano para solicitar o dinheiro.

A consulta para saber se tem direito ao abono pode ser feita pelos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência, no telefone 158, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

A Central de Atendimento 158 ficou sobrecarregada nesta segunda-feira (18), dia em que a Caixa pagou um lote complementar de abonos do PIS para cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. Em novo teste feito pela reportagem nesta terça (19), foram 14 minutos de espera para ser atendido.

O governo informou que a procura por atendimento aumentou e provocou congestionamento dos canais em determinados momentos do dia. A recomendação do ministério é que o usuário tente fazer a chamada entre os horários das 7h às 9h ou das 17h às 19h.

O PIS (Programa de Integração Social) é pago pela Caixa a trabalhadores contratados por meio da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Ele é diferente do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), que é depositado pelo Banco do Brasil a profissionais do setor público.

O abono é liberado todo ano conforme calendário aprovado pelo Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Em 2022, os depósitos referentes ao ano-base de 2020 foram liberados em fevereiro e março. No entanto, quem não conseguiu sacar tem até 29 de dezembro deste ano para ter o benefício.

Todos os anos parte dos brasileiros com direito ao abono não retiram os valores no calendário, por desconhecerem que têm direito.

O lote liberado pela Caixa nesta segunda-feira tem abonos do PIS que passaram por revisão, que foram pedidos na Justiça e os valores que não foram sacados pelos trabalhadores em calendários já encerrados (exercícios de 2016 a 2020).

QUEM TEM DIREITO AO ABONO SALARIAL

- Trabalhador cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos;

- Com remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

- Quem exerceu atividade remunerada para PJ (Pessoa Jurídica), durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

- Quem está com dados informados pelo empregador corretamente na Rais (Relação Anual de Informações Sociais/eSocial.

PAGAMENTO É PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS

O pagamento do abono salarial é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base. O cálculo considera 1/12 do salário mínimo válido na data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, com arredondamento para cima, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

Se o beneficiário trabalhou o ano todo, recebe o valor cheio. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101. Frações de 15 dias, ou mais, são consideradas como 30 dias.

SAIBA RECEBER O ABONO DO PIS DE 2022

A consulta ao benefício pode ser feita pelo telefone 158, no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. O site dá acesso às mesmas informações sobre o abono que estão na Carteira de Trabalho Digital.

O saque é feito na Caixa Econômica Federal. Para quem é cliente, o depósito já foi feito diretamente na conta. Quem não tem conta na Caixa recebe os valores na poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

No aplicativo, é possível pagar boletos, fazer compras ou transferir o dinheiro para outra conta bancária. O saque é permitido após gerar uma senha, e há a possibilidade de realizar Pix.

Quem tem Cartão do Cidadão e senha pode sacar o abono nos caixas eletrônicos, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

O trabalhador também pode procurar uma agência da Caixa para retirar os valores.