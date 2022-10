Preço médio do aluguel residencial acumula alta de 15,95% nos últimos 12 meses

O Índice FipeZaP+ de Locação Residencial registrou alta de 1,08% em setembro nas 25 cidades brasileiras analisadas, desacelerando frente às variações observadas nos cinco meses anteriores. Em 2022 até o mês passado, a alta é de 13,64%, e de 15,95% nos últimos 12 meses. Comparativamente, a variação média do aluguel residencial no País superou o resultado mensal dos principais índices de preço da economia doméstica que registraram nova deflação - IPCA/IBGE (-0,29%) e IGP-M/FGV (-0,95%).

Entre as 25 cidades pesquisadas, apenas Niterói apresentou discreto recuo no valor do aluguel (-0,05%). Considerando as 11 capitais, todas registraram alta.

Em Porto Alegre, o índice subiu 1,51% no mês passado, acumulando alta de 6,57% até setembro e 8,23% em 12 meses. O preço médio de locação residencial na capital gaúcha ficou em R$ 26,54/m².

Os bairros com aluguel residencial mais caro em Porto Alegre em setembro foram o Praia de Belas (R$ 44,2 /m²); Bela Vista (R$ 35,9 /m²); Moinhos de Vento (R$ 32,2 /m²); Rio Branco (R$ 29,5 /m²) e Petrópolis (R$ 28,3 /m²).