Audiência pública sobre privatização da Corsan é adiada para o dia 1º de novembro

A audiência pública, que discutiria a proposta de privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), foi adiada. O encontro será realizado no dia 1º de novembro. A decisão de mudar a data, que seria feita nesta terça-feira (18), foi tomada pelo governo do Estado com o propósito de preservar o processo de discussão do tema, com recebimento de sugestões da sociedade.

Segundo a nota do governo do Estado, passada a eleição, no dia 30 de outubro, a audiência pública e as demais etapas serão retomadas com a transparência e o diálogo adotados até agora. Na audiência pública, serão colhidas sugestões e contribuições para o aprimoramento do processo com participação de representantes do governo, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco Genial - contratado pela Corsan para fazer a modelagem de privatização com o auxílio do BNDES.

Segundo a nota, a privatização tem o objetivo de garantir o cumprimento das metas do novo marco regulatório de saneamento, o que exigiria investimentos além da capacidade atual da companhia. A modelagem de alienação integral abre espaço para a venda do controle da Corsan, o que potencializa uma maximização do preço da estatal.

Para atender as determinações do marco legal do saneamento, o novo controlador precisará investir R$ 13 bilhões nos próximos 10 anos no Rio Grande do Sul com o objetivo de garantir maior eficiência operacional e oferta de serviços adequados à população. A alteração da data da audiência pública não interfere no cronograma estabelecido para o andamento do processo de alienação.

A alteração no processo busca atender à necessidade de cumprir os prazos para os investimentos estabelecidos pela legislação federal que estabelece o marco regulatório do saneamento, o que, em caso de interposição de recursos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado (TCE), não mais seria possível concluir dentro das janelas de mercado pela modalidade de oferta de ações em bolsa, que segue normativas específicas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O presidente da Corsan, Roberto Barbuti, afirmou que a privatização é uma necessidade. "Dentro do novo marco regulatório, estabelecido em março do ano passado, a necessidade de investimentos chega a R$ 13 bilhões nos próximos 10 anos para garantir maior eficiência operacional e dignidade social pela oferta de serviços de saneamento”, destacou.