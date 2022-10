Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após rali em NY

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (18), na esteira de um rali em Wall Street. O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,42% em Tóquio nessa terça-feira, a 27.156,14 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,82% em Hong Kong, a 16.914,58 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu alta de 1,36% em Seul, a 2.249,95 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,22% em Taiwan, a 13.124,68 pontos.

Já na China continental, o Xangai Composto terminou o pregão em leve baixa de 0,13%, a 3.080,96 pontos, contrariando o viés positivo da Ásia, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesta valorização de 0,36%, a 2.005,08 pontos.

O apetite por risco ganhou força na região asiática após as bolsas de Nova York saltarem até mais de 3% na segunda-feira, em um rali embalado por balanços positivos de grandes bancos dos EUA.

Também segue no radar o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista chinês, que teve início no fim de semana e deverá confirmar um inédito terceiro mandato consecutivo de cinco anos para o presidente Xi Jinping. Em meio ao encontro, a China decidiu adiar a publicação de uma série de indicadores econômicos relevantes, incluindo números do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre.

Na Oceania, a bolsa australiana teve forte desempenho, com ganhos liderados por ações de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 1,72% em Sydney, a 6.779,20 pontos.